Sörf tahtasında mangal yakıp yelledi
Gaziantep'te profesyonel sörfçü Süleyman Atlı, Fırat Nehri üzerinde sörf yaparken mangal keyfi yaptı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu hafta sonu Fırat Nehri üzerinde düzenlenecek olan Rumkale Su Sporları Festivali'ne katılan sporcu ve sosyal medya fenomeni Süleyman Atlı, festival öncesinde gerçekleştirdiği gösteride sörfte mangal yaktı.
Atlı, Türkiye'nin en görkemli 13 kalesi arasında gösterilen tarihi ve doğal güzellikleri ile etkileyen Rumkale'de sörf yapmanın keyfini sürdü.
Atlı, aynı zamanda ise sörf tahtası üzerine kurulan mangalı yelleyerek, marifetlerini sergiledi.
Öte yandan, 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde 5.'si düzenlenen Rumkale Su Sporları Festivali'nde dragon bot, yüzme yarışı ve su topu müsabakalarının yanı sıra çeşitli gösteri ve şovlar yer alacak.
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