Sörf tutkunları Alaçatı’da buluştu

15 Kasım 2021 Pazartesi, 12:08

9-14 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılan şampiyonada 8 kategoride toplam 54 sporcu yarıştı. Rüzgar sörfü konusunda ünü sınırları aşan Alaçatı’da gerçekleşen yarış ile ilgili konuşan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Kumu, denizi ve rüzgarıyla ünlü Alaçatı’da yine sörf tutkunlarıyla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Türkiye’nin ve Dünya’nın dört bir yanından 7’den 70’e herkes sörf için Alaçatı’ya geliyor. Biz de böyle güzel organizasyonlara ev sahipliği yapmaya ve destek olmaya devam edeceğiz. Yarışmada emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Renkli görüntülere sahne olan ve yoğun bir ilgiyle gerçekleşen yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. U15 Kız kategorisinde Çağla Kubat Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü’nden Çağla Anadolu, U 15 Erkek kategorisinde Çağla Kubat Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü’nden Can Eskinazi U17 Junior Kız kategorisinde Çağla Kubat Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü’nden Elif Ercan U17 Junior Erkek kategorisinde ferdi olarak yarışan Ali Günem, U21 Genç Kız kategorisinde Çağla Kubat Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü’nden Aylin Özay U21 Genç Erkek kategorisinde yarışları Çağla Kubat Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü’nden Ömer Üçer , Genç Master Erkek kategorisinde Büyükçekmece Mimar Sinan Rüzgar Sörfü Kulübü’nden Kürşad Serdar Varol, Erkek kategorisinde ise Ege Açıkdeniz Yat Kulübü’nden Ali Sinan Gerzile birinci oldu.