"Soros" sözleri tekrar gündem olan Bülent Arınç'tan yeni açıklama: Sadece yaşanmışlığı aktardım
Geçen yıl katıldığı bir televizyon programındaki "Soros o zaman baş tacımızdı" sözleri tekrar gündeme gelen Bülent Arınç yeni bir açıklama yaptı. Arınç, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, sarf ettiği ifadelerin kimseyi suçlama mahiyeti taşımadığını sadece yaşanmışlığı aktardığını belirtti.
Eski TBMM Başkanı ve eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın bir yıl önce katıldığı bir programda söylediği sözler, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tutuklu iş insanı Osman Kavala’ya yönelik 'Sorosçu' ithamlarının ardından yeniden gündeme geldi.
Arınç katıldığı programda, “O zaman baş tacı ettiğimiz şu anda da bir yerlerde başı olan bir insanın ‘vay Sorosçu’ diyerek bir kısım insanların suçlanması yanlış. Kendimize bir saygımız olmalı” demişti.
Programın tekrar gündeme gelmesinin ardından Arınç, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.
'BU KONUNUN TEK MUHATABI BEN DEĞİLİM'
Programın bir yıl önce kaydedildiğini hatırlatan Arınç, açıklamasında sarf ettiği ifadelerin hiç kimseye cevap mahiyeti taşımadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
Sosyal medya ve bazı basın yayın kuruluşlarında Soros’un kurucusu olduğu Açık Toplum Enstitüsü ve TESEV ile ilgili kullandığım ifadelerin gündeme getirildiğini görüyorum.— Bülent Arınç (@bulent_arinc) October 26, 2021
- Programın yayınlandığı dönemde gündem olmayan bu ifadelerin bugün kasıtlı olarak kamuoyuna yeniden servis edilmesi manidardır. Ne kimseyi suçlama ne de kimseyi aklama çabası içerisindeyim. Sadece bir yaşanmışlığı aktardım. O programda da ifade ettiğim gibi iktidarımızın ilk döneminde TESEV’in yaptığı araştırmaları göz önünde bulundurur; temsilcileri ile görüşür, fikirlerini de muteber olarak değerlendirirdik.
- Nitekim Açık Toplum Enstitüsü’nün o dönemki Danışma Kurulu Başkanı Can Paker de programın ardından bana gönderdiği bir mesaj ile kendisi ve kurumu hakkında sarf ettiğim cümleleri onaylamış ve bana teşekkür etmiştir. Tüm bunlar bir kenara, bu konunun tek muhatabı ben değilim. O dönem ortaya koyduğumuz politikaların karar vericileri ve uygulayıcıları olarak tüm çalışma arkadaşlarım da bu durumun şahididir.”
NE OLMUŞTU?
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