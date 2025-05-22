Şort giyen öğrencileri 'edepsizlikle' suçlamıştı: Gerici öğretmen hakkında suç duyurusu

Bir sınıf öğretmeninin sosyal medyada paylaştığı video kamuoyunda büyük tepkiye yol açmıştı.

Öğrencilerin kıyafetlerini hedef alan öğretmen, şort giyilmesini “edepsizlik” olarak nitelendirmişti. Söz konusu öğretmen, öğrencilerine “Müslüman şort giyer mi, biz buralarımızı gösterir miyiz insanlara?” diyerek dini referanslarla giyim tarzlarına müdahalede bulunmuştu.





O ÖĞRETMEN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ve Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM), Aytaç Demir hakkında Bakırköy Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu.

Yapılan açıklamada, "İlkokul öğretmeni Aytaç Demir’in dini yönlendirmeleri, giyim müdahaleleri ve müfredata aykırı anlatılarına karşı bugün, Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi ile birlikte Bakırköy Adliyesi’nde suç duyurumuzu yaptık. Çocukların üstün yararı ve laik eğitim için susmuyoruz" denildi.