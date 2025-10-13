Soruşturma izni talep etmişti: Mansur Yavaş ve Başsavcı saatler sonra bir arada

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’nın Başkent Oluşunun 102. Yıldönümü nedeniyle Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ile birlikte Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı.

Şahin, Karaköse ve Yavaş tören sonrasında Anıtkabir Komutanlığı'nı ziyaret etti.

TOKALAŞTILAR!

Mansur Yavaş'ın, belediyenin konser harcamaları gerekçe gösterilerek 'görevi kötüye kullanma' gerekçesiyle soruşturma izni isteyen Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ile tokalaştığı anlar da kameralara yansıdı.

2 GÜN ÖNCE SORUŞTURMA İZNİ TALEP ETMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 gün önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatılabilmesi için İçişleri Bakanlığı'ndan izni talebinde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı yazılı açıklamada ise "Çağırırlarsa, gönüllü olarak ifadeye vermeye hazırız. Çünkü bizim gizleyecek, çekinecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yoktur" dedi.