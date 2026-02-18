Sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir hakkında gözaltı kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Deniz Sinan Demir isimli sosyal medya fenomeni hakkında online bir platform üzerindeki canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'ne Demir hakkında gerekli raporlama ve kimlik tespitiyle gözaltı, arama, el koyma talimatı verildiği de kaydedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Deniz Sinan Demir isimli sosyal medya kullanıcısının, online bir platform üzerindeki canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu” ndan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup; İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne gerekli raporlama ve kimlik tespitiyle gözaltı, arama-elkoyma talimatı verilmiştir."