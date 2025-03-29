Sosyal medya kavgası cinayetle bitti! 16 yaşındaki çocuk öldürüldü
İstanbul Başakşehir’de, 16 yaşındaki Kudrettin Berat Çimenli ile 17 yaşındaki Kağan İ.’nin sosyal medya üzerinden başlayan tartışması sokakta kavgaya dönüştü. Çekiç ve bıçaklı kavgada Çimenli hayatını kaybetti.
İstanbul Başakşehir'de sosyal medya üzerinden küfürleşme nedeniyle başlayan tartışma, ölümle sonuçlandı. 16 yaşındaki Kudrettin Berat Çimenli ve 17 yaşındaki Kağan İ., sokakta karşılaşınca birbirlerine saldırdı. Kavga sırasında Kağan İ., Çimenli’nin başına çekiçle vururken, Çimenli ise bıçak çekti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kudrettin Berat Çimenli’yi Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Kağan İ. ise kısa sürede yakalandı.
Kağan İ.’nin polis ifadesinde, sosyal medya üzerinden nedenini bilmediği bir sebeple tartışmaya başladıklarını ve olay günü karşılaştıklarında kavga ettiklerini söylediği öğrenildi. Şüpheli, Çimenli’nin kendisine bıçakla saldırdığını, kendisini korumak için rastgele bıçağını savurduğunu iddia etti.
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