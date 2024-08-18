Son Dakika... Sosyal medya kullanıcılarına orman yangınları operasyonu
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Türkiye genelinde görülen orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 20 sosyal medya hesabı yöneticisinin hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemler başlatıldı" açıklamasında bulundu.
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından yapılan çalışmalarda sosyal medya platformlarında bazı hesaplardan başta İzmir olmak üzere ülkemiz genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşımlar yapıldığı görülmüştür.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 18, 2024
Bu tür paylaşım yapan 20 hesap… pic.twitter.com/hTpmh3BTmz
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