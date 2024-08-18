Son Dakika... Sosyal medya kullanıcılarına orman yangınları operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemler başlatıldı" açıklamasında bulundu.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından yapılan çalışmalarda sosyal medya platformlarında bazı hesaplardan başta İzmir olmak üzere ülkemiz genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşımlar yapıldığı görülmüştür.



Bu tür paylaşım yapan 20 hesap… pic.twitter.com/hTpmh3BTmz