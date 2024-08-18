Son Dakika... Sosyal medya kullanıcılarına orman yangınları operasyonu

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Türkiye genelinde görülen orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 20 sosyal medya hesabı yöneticisinin hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

Yayınlanma: 18.08.2024 - 17:20
Son Dakika... Sosyal medya kullanıcılarına orman yangınları operasyonu
Abone Ol google-news

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemler başlatıldı" açıklamasında bulundu. 

 


İlgili Haberler

Son Dakika... Muğla'nın iki ilçesinde orman yangını: Müdahale sürüyor

Son Dakika... Muğla'nın iki ilçesinde orman yangını: Müdahale sürüyor
Bolu'da orman yangını nedeniyle trafiğe kapatılan Göynük-Nallıhan kara yolu ulaşıma açıldı

Bolu'da orman yangını nedeniyle trafiğe kapatılan Göynük-Nallıhan kara yolu ulaşıma açıldı
Bolu’daki orman yangını 72 saatin ardından kontrol altına alındı

Bolu’daki orman yangını 72 saatin ardından kontrol altına alındı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler