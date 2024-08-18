Son Dakika... Muğla'nın iki ilçesinde orman yangını: Müdahale sürüyor

Muğla'nın Ula ve Yatağan ilçelerinde orman yangını çıktı. Yangınlara müdahale sürüyor.

ANKA
Yayınlanma: 18.08.2024 - 14:47
Son Dakika... Muğla'nın iki ilçesinde orman yangını: Müdahale sürüyor
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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre saat 13.24 de eş zamanlı olarak Yatağan Yava mahallesi ve Muğla Ula ormanlık alanda başlayan yangınlar rüzgarla birlikte büyüyerek devam ediyor.

Her iki yangına karadan ve havadan müdahale için çok sayıda ekip sevk edildi.


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