Sosyal medya paylaşımı pahalıya patladı

Düzce’de aracındaki çakar lamba ile sosyal medyadan video paylaşımı yapan sürücüye pahalıya patladı. Araç sürücüsüne 5 bin 541 lira cezai işlem uygulandı.

İHA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 13:10
Sosyal medya paylaşımı pahalıya patladı
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Düzce’de geçen günlerde sosyal medyada çakarlı lamba araç ile paylaşım yapan Hasan U. isimli şahsın paylaşımından yola çıkan trafik ekipleri aracı yakaladı.

Yapılan kontrollerde araçta çakar ışık olduğu, araç üzerinde teknik değişiklikler yaptığı, muayene ve sigorta eksiği olduğu tespit edilince 5 bin 541 lira cezai işlem uygulandı.

Sürücüye de adli işlem başlatıldı.


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