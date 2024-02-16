Sosyal medya üzerinden tartıştığı iş arkadaşını bıçakladı!

Yayınlanma: 16.02.2024 - 07:57

Güncelleme: 16.02.2024 - 09:51

Çorum'da Çepni Mahallesi Kerebi Gazi 1. Sokak’ta iş arkadaşı dehşeti yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Anıl S. sosyal medya üzerinden tartıştığı iş arkadaşı Ahmet C.E. tarafından bıçaklanarak yaralandı. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı Anıl S. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI!

Bıçaklama olayının şüphelisi Ahmet C.E., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.