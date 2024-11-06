Sosyal medya yayıncısı 'Jahrein' beraat etti
Sosyal medyadaki yayınlarında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan sosyal medya ünlüsü Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç davadan beraat etti.
Müstehcenlik ve çocuk tacizi suçlarından tutuklanan, sonrasında tutuksuz yargılanan sosyal medya yayıncısı Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç hakkında beraat kararı verildi.
Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, 29 gün cezaevinde kaldı. Beraat kararını avukatı sosyal medyadan duyurdu. Sonuç'un avukatı Burhanettin Mumcuoğlu, "Müstehcenlik suçu iddiasıyla yargılanan ve haksız bir şekilde 29 gün cezaevinde tutulmuş olan müvekkilim Ahmet “Jahrein” Sonuç, bugün itibarıyla BERAAT etmiş ve aklanmıştır" dedi.
Müstehcenlik suçu iddiasıyla yargılanan ve haksız bir şekilde 29 gün cezaevinde tutulmuş olan müvekkilim Ahmet “Jahrein” Sonuç, bugün itibarıyla BERAAT etmiş ve aklanmıştır.
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