Sosyal medyada gündem olan görüntü: Eski kocasının iş yerini basıp darbetti

Ankara’da bir kadın, eski eşinin çalıştığı dükkanı bastı. Saldırdığı eski kocasını darbeden kadının o anlara güvenlik kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada gündem olan görüntü: Eski kocasının iş yerini basıp darbetti
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 19.10.2024 - 13:34

Olay, Çankaya’daki bir dükkanda meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Y.K.'nin (37) boşandığı Adem Kobal'ı (39) çalıştığı kuaför dükkanında darbettiği görüldü.

Olayla ilgili konuşan Kobal, “Eşim beni aldattığı için boşandım. Ardından şiddetli olaylar yaşandığı için 6 ay hapis yattım. Kendisiyle görüşmek istemediğim için uzaklaştırma kararı aldırdım. Bana takıntılı olduğu için sürekli iş yerime geliyordu. ‘Benimle evleneceksin, beraber yaşayacağız. Ya da seni yine cezaevine göndertirim’ diye tehdit ediyordu. Sürekli buraya gelerek tehditlerde ve hakaretlerde bulunuyor. İş yerimde beni rezil edip küçük düşürüyor. 2 aydır neredeyse her gün rahatsız ediyor. Dükkanımızı bastı. Bana tekme ve tokat attı. Sürüklemeye çalıştı beni. Erkeğe şiddet olduğu zamanda aynı şekilde yasaların karşı tarafa da uygulanmasını ve eşitlik sağlanmasını istiyorum” dedi.


Etiketler: #güvenlik kamerası #Kuaför

İlgili Haberler

Evlilik tekliflerini reddeden kadından ilginç iddia: 'Görücüler kocamın mezarına zarar vermiş olabilir'

Evlilik tekliflerini reddeden kadından ilginç iddia: 'Görücüler kocamın mezarına zarar vermiş olabilir'
Bakanlıktan 'evlilik kredisi' için özel internet sitesi

Bakanlıktan 'evlilik kredisi' için özel internet sitesi
Evliliklerin bitmesine neden olan 6 davranış: Bu hareketlerden uzak durun!

Evliliklerin bitmesine neden olan 6 davranış: Bu hareketlerden uzak durun!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler