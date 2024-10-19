Sosyal medyada gündem olan görüntü: Eski kocasının iş yerini basıp darbetti

Yayınlanma: 19.10.2024 - 13:34

Güncelleme: 19.10.2024 - 13:39

Olay, Çankaya’daki bir dükkanda meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Y.K.'nin (37) boşandığı Adem Kobal'ı (39) çalıştığı kuaför dükkanında darbettiği görüldü.

Olayla ilgili konuşan Kobal, “Eşim beni aldattığı için boşandım. Ardından şiddetli olaylar yaşandığı için 6 ay hapis yattım. Kendisiyle görüşmek istemediğim için uzaklaştırma kararı aldırdım. Bana takıntılı olduğu için sürekli iş yerime geliyordu. ‘Benimle evleneceksin, beraber yaşayacağız. Ya da seni yine cezaevine göndertirim’ diye tehdit ediyordu. Sürekli buraya gelerek tehditlerde ve hakaretlerde bulunuyor. İş yerimde beni rezil edip küçük düşürüyor. 2 aydır neredeyse her gün rahatsız ediyor. Dükkanımızı bastı. Bana tekme ve tokat attı. Sürüklemeye çalıştı beni. Erkeğe şiddet olduğu zamanda aynı şekilde yasaların karşı tarafa da uygulanmasını ve eşitlik sağlanmasını istiyorum” dedi.