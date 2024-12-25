Sosyal medyada gündem oldu… AKP'li belediyenin zabıtası sosyal yardım alan yurttaşı azarladı: ‘Azsa az yiyeceksin dayı!'

Yayınlanma: 25.12.2024 - 22:12

Güncelleme: 25.12.2024 - 22:16

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde görevli zabıta memuru Murat K., 2019 yılında pandemi döneminde ihtiyaç sahibi Cihan K.’ye yemek götürdü.

Burada taraflar arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Geçen günlerde tartışmaya ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

"SEN KİMSİN? DEVLET BUNU VERMİŞ YİYECEKSİN"

Söz konusu görüntülerde yaşlı yurttaşın evine yemek götüren zabıta ekipleri, "Bu yemeğin neyini beğenmedin? Devlet sana çorba göndermiş, nohut göndermiş, pilav göndermiş! Azsa az yiyeceksin dayı! Sen mi kazandın bunun parasını? Devlet sana bunu veriyorsa bunu yiyeceksin! Paran varsa git kazan. Bundan sonra bunu yiyeceksin. Sabah da yiyeceksin, öğlen de yiyeceksin akşam da yiyeceksin, yatsıda da yiyeceksin! Devlet sana yemek gönderiyor. Sen kimsin? Sen kimsin? Bak bir daha belediyeyi gereksiz arama. Az geliyorsa az yiyecksin! Bir daha zabıtayı arama!" ifadelerini kullanmıştı.

"SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Güler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "2020 yılında yaşanmış bu üzücü olayı gerçekleştiren, olay esnasında bilerek kendini kayda aldıran, kamu ciddiyeti ve görev bilincinden uzak olan, asla tasvip etmeyeceğimiz sözleri daima hizmetkarı olduğumuz bir vatandaşımıza karşı sarf eden ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır" dedi.