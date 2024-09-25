Sokak müzisyenine müdahale eden zabıta ekiplerine yurttaştan tepki: 'Ben müzik dinlemek istiyorum, siz Allah değilsiniz, Cumhurbaşkanı gelsin, fiyatlar almış başını gidiyor'

Sosyal medyada, sokak müzisyenine müdahale eden zabıta ekiplerine bir yurttaşın tepkisi gündem oldu. Zabıtaya sitem eden yurttaş, "Ben burada müzik dinlemek istiyorum. Siz Allah değilsiniz. Cumhurbaşkanı gelsin. Fiyatlar almış başını gidiyor, herkes birbirine geçiriyor. Görevinizi yapın" dedi.

Sokak müzisyenine müdahale eden zabıta ekiplerine yurttaştan tepki: 'Ben müzik dinlemek istiyorum, siz Allah değilsiniz, Cumhurbaşkanı gelsin, fiyatlar almış başını gidiyor'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2024 - 14:36

Sokak müzisyeni gençlere müdahale etmek isteyen zabıta ekipleri, orada oturan bir yurttaşın tepkisiyle karşılaştı. Yurttaşın tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

Kayseri'de çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada viral olan görüntülerde, zabıtanın sokak müzisyeni gençleri engellemeye çalıştığı görülüyor.

"SİZ ALLAH DEĞİLSİNİZ, CUMHURBAŞKANI GELSİN!"

O anlarda zabıtaya tepki gösteren bir yurttaş ise, "Ben burada müzik dinlemek istiyorum. Siz Allah değilsiniz. Fiyatlar almış başını gidiyor, herkes birbirine geçiriyor. Görevinizi yapın" diyor.

X'te hızla yayılan videoda yurttaş şu ifadeleri kullanıyor:

"Bunu yapmaya hakkın yok senin. Ben burada müzik dinlemek istiyorum. Siz Allah değilsiniz. Cumhurbaşkanı gelsin. Fiyatlar almış başını gidiyor, herkes birbirine geçiriyor. Görevinizi yapın."


Etiketler: #zabıta #müzisyen #sokak müzisyeni

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