Sosyal medyada gündem oldu… Kara Kuvvetleri Komutanı’ndan Binali Yıldırım’a övgü dolu sözler!

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yeni komuta kademesini belirledi.

Söz konusu kararlarda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken, yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu getirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına ise 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel atandı.

BİNALİ YILDIRIM’A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Metin Tokel’in ismi, 2016 yılında Başbakan Binali Yıldırım’ın tümen ziyaretinde söylediği "Zatıalinizin buraya gelişiyle başta tümen komutanı ben olmak üzere onur duyduk. Bu onuru ruhumuzda ve tüylerimizde şu anda yaşıyoruz" ifadesiyle uzun süre kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

Tokel, Binali Yıldırım’ın Başbakanlığı döneminde kendisini, "Zatıalinizin buraya gelişiyle başta tümen komutanı ben olmak üzere onur duyduk. Bu onuru ruhumuzda ve tüylerimizde şu anda yaşıyoruz, arkadaşlarımız da siz gelmeden sanki sizin geleceğinizi hissetmiş gibi sizin gözlerinizden öptüklerini arkadaşlarımız ifade etti. Tümen komutanı olarak onur duyduk. Allah sizden razı olsun" sözleriyle karşılamıştı.