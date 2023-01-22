Sosyal medyada gündem oldu: Özgür Demirtaş'tan 500 TL ve 1000 TL'lik banknot çağrısı
Türk Lirası'nın yabancı para birimleri ve diğer dövizler karşısındaki değer kaybı, dönem dönem 500 TL ve hatta 1000 TL’lik banknotların yürürlüğe gireceği iddialarını gündeme getiriyor. Bu kez 'yeni banknot' konusu bir iddia ile değil ekonomist Özgür Demirtaş’ın yaptığı çağrı ile gündeme geldi.
Nisan 2022’de 500 TL’lik banknotların çıkacağı iddia edilmiş, Merkez Bankası’nın basıma hazır olduğu dile getirilmişti. Bu iddialar Merkaz Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu tarafından reddedilmişti.
İDDİALAR ÜST ÜSTE REDDEDİLMİŞTİ
Ağustos 2022’de ise yeni banknotlar için beklenti ikiye katlanarak 1000 TL’lik para basılacağına dair iddialar ortaya atılmış ve Bakan Nebati, kısa süre sonra bu iddiaları da reddetmişti.
TL cinsinden en değerli banknot olan 200 TL’nin basım sayısı Aralık 2022'de iki katına çıkmıştı. Ayrıca TL'nin değer kaybı nedeniyle teknolojik ürünler başta olmak üzere; döviz üzerinden ülkeye giren her türlü mal ve hizmete erişim zorlaşıyor.
Diğer taraftan en küçük madeni para ve banknotların kullanım alanı da giderek azalıyor.
SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI YAPTI
Ekonomist Özgür Demirtaş ise bu sebeple bir çağrıda bulundu. Demirtaş'ın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medyada Demirtaş'a katılanlar kadar, katılmayanlar da oldu.
İşte ünlü ismin paylaşımına gelen yanıtlardan bazıları...
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