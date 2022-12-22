Özgür Demirtaş'tan asgari ücret yorumu: Morfin vermek ile aynı

22 Aralık 2022 Perşembe, 23:12

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı asgari ücretinin 8 bin 506 lira olduğunu açıkladı. Açıklanan rakamın ülkenin genel ekonomik ve sosyal görünümüyle uyumlu olduğunu söyleyen Erdoğan, “Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak geçen yıl olduğu gibi bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız" dedi.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından asgari ücret zammını değerlendirdi.

Demirtaş paylaşımında şunları kaydetti:

“Asgari ücret 8500 lira olarak belirlendi. Bu hiçbir sorunu çözmeyecek. Bacağı kırık hastaya kırığı tedavi etmek yerine, hasta acı hissetmesin diye Morfin vermek ile aynı. 3 ay içinde geçmiş yıllardan bile daha kötü alım gücü olacak. Maaşlar eriyip gidecek. İzleyip, görelim …”