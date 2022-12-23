Özgür Demirtaş'tan Ahmet Hakan'a 'asgari ücret' yanıtı: 'Vicdanınız hükümetin her dediğini cilalarken cızlamıyor mu?'

23 Aralık 2022 Cuma, 10:11

'Gereğini yapmasıyla' bilinen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, asgari ücretin 'artmasının' ardından CNN Türk’teki programında ekonomist Özgür Demirtaş’ın değerlendirmelerini tiye aldı.

Hakan, Demirtaş'ın birkaç gün önce yazdığı, "Bir kez daha, Yüzüncü defa: Asgari ücret 8 bin 600 de olsa, 9 bin de olsa, 10 bin de olsa hiçbir işe yaramayacak. İlk bir-iki ay insanlar ellerine para geçeceği için sevinecekler. Ama en geç 5-6 ay sonra o para eriyip gidecek. Alım gücünüz düşecek. Bu yazdıklarım yine gerçek olacak" tweet'ini eleştirdi.

"SEN EKONOMİSTSİN, SIRADAN BİR İNSAN DA BUNU DER"

Ahmet Hakan, "Büyük ekonomist Özgür Demirtaş ne demiş... Deha... 'Asgari ücret 9 bin, 10 bin de olsa bir işe yaramayacak'. İnsanların ellerine para geçince insanlar sevinecekler ama insanların alım gücü düşecek'... Ne diyorduk bunlara... Neyin tellalı diyorduk? Benim itirazım üsluba. 'Keşke öyle olsa' der gibi bir şevkle söylüyor. İnsan der ki artışı yapın ama enflasyonun düşmesi lazım. Daha yapıcı bir açıklama yani. Sen ekonomistsin sıradan bir insan da bunu der, madem öyle politika yap" yorumunu yaptı.

"ALLAH AŞKINA SİZ NE KONUŞUYORSUNUZ?"

Özgür Demirtaş ise Hakan'ın kendisiyle ilgili sözlerine yanıt verdi. Demirtaş, Twitter'dan Hakan'ın kendisiyle "dalga geçtiğini" belirterek üzüldüğünü dile getirdi.

Demirtaş, ayrıca WhatsApp'tan da attığı mesajların ekran görüntüsünü paylaştı.

Demirtaş’ın paylaşımları şu şekilde:

"Keşke izlemeseydim. İzledim ve oldukça üzüldüm. Ahmet Hakan bey, benimle bildiğiniz dalga geçiyor. Stüdyodaki konuklar gülüyor. Biri kıraathanede konuşsun Özgür vs. diyor. Biri, 'Özgür alım gücünün düşmesine adeta seviniyor' diyor.

Üzüldüm, çünkü benim Ahmet Bey'e en ufak bir saygısızlığım olmadı. Kendisinin hakkına da hiçbir yerde girmedim. Değil herkesin izlediği bir kanalda, özel bir odada bile kendisi hakkında yalan yanlış konuşmadım. Sadece yıllar önce bir programına çıktım.

Benim olmadığım bir ortamda benim bir twit'imi alıp: 'Özgür Demirtaş alım gücünün düşmesine sevinmiş demek ne demek Allah aşkına Nasıl böyle bir şey söyleyebilirsiniz Ahmet Bey? Bu kadar kolay mı insanlar hakkında yalan bilgiyi milyonların önünde söylemek?

Ben sizden şunu söylemenizi beklerdim: 'Özgür hoca, benim programımda Ekonomi Yönetimini uyardığında, bu yolun yol olmadığını söylediğinde Dolar/TL 3,50 idi, şu anda 18,60. Ki Özgür hoca, o programdan yıllar önceden beri uyardı hükümeti ve siz yandaşların ve siz kulak vermek yerine, gerek sosyal medyada, gerek benim sunucusu olduğum kanalda kendisi hakkında yalan haber yaptınız. Gelinen her nokta Özgür hocanın son 10 yıldır söylediği her şeyi HAKLI çıkardı. En azından bir ÖZÜR dileyip kendisine kulak vermek gerekmez mi?'

İşte Hakan Bey, ben sizden bunları söylemenizi beklerdim. Elinizi vicdanınıza koyun ve söyleyin. Sizin ekonomi ve finans eğitiminiz var mı? YOK. Beni konuştuğunuz konuklarınızın ekonomi ve finans eğitimi var mı? YOK. Peki ALLAH AŞKINA siz ne konuşuyorsunuz?

Vicdanınız hükümetin her yaptığı ve dediğini cilalarken birazcık cızlamıyor mu? Dünyada Zimbabwe’den sonra en yüksek enflasyonun Türkiye’de olması biraz olsun sizi rahatsız etmiyor mu? Faiz enflasyonun sebebidir lafının bunca çöküşünden sonra hala vicdanınız kör mü?"

WHATSAPP'TAN DA YAZDI

Daha sonra Ahmet Hakan'a WhatsApp uygulamasından yazdığını söyleyen Demirtaş, "Ahmet Bey'e ayrıca WhatsApp'ten de gayet açık bir şekilde yazdım. Ne zaman anlayacaklar benim özü sözü bir ve gayet samimi bir insan olduğumu? Ne zaman dinleyecekler yıllardır ben ve benim gibi bir çok kişinin söylediği çözüm önerilerini?" ifadelerini kullandı.

Ahmet beye ayrıca Whatsappden de gayet açık bir şekilde yazdım. Ne zaman anlayacaklar benim özü sözü bir ve gayet samimi bir insan olduğumu?

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Ne zaman dinleyecekler yıllardır ben ve benim gibi bir çok kişinin söylediği çözüm önerilerini? pic.twitter.com/lq2fYpOeqA — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) December 22, 2022

İşte, Demirtaş'ın paylaştığı ekran görüntüleri...