Sosyal medyada gündem olmuştu, Ekrem İmamoğlu o fotoğrafa yanıt verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir sosyal medya kullanıcısının arabasını yıkayan istasyon çalışanının kendisine benzettiği fotoğrafa yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
24 Mart 2022 Perşembe, 09:38
Sosyal medyada gündem olmuştu, Ekrem İmamoğlu o fotoğrafa yanıt verdi
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İstanbul'da yaşayan 'Dağlar Yiğit' isimli sosyal medya kullacısı, akaryakıt istasyonunda aracını yıkayan çalışanı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na benzetti.

O ana ait fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. "Teşekkürler İmamoğlu" notunu düşerek İBB Başkanı'nı etiketleyen kullanıcıya İmamoğlu'ndan yanıt geldi.

Ekrem İmamoğlu, fotoğrafın altına gülücük emojisi koydu.



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