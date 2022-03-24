Sosyal medyada gündem olmuştu, Ekrem İmamoğlu o fotoğrafa yanıt verdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir sosyal medya kullanıcısının arabasını yıkayan istasyon çalışanının kendisine benzettiği fotoğrafa yanıt verdi.
İstanbul'da yaşayan 'Dağlar Yiğit' isimli sosyal medya kullacısı, akaryakıt istasyonunda aracını yıkayan çalışanı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na benzetti.
O ana ait fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. "Teşekkürler İmamoğlu" notunu düşerek İBB Başkanı'nı etiketleyen kullanıcıya İmamoğlu'ndan yanıt geldi.
Ekrem İmamoğlu, fotoğrafın altına gülücük emojisi koydu.
Video Haberler
- 'Market kirlenmesin' diye çamurlu ayakkabılarını çıkardı
- 'Savunmacılarımız hazır'
- Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama
- Motorine büyük zam geliyor!
- Beynindeki damar yumağı 9 saatlik operasyonla çıkarıldı
- 'Rusya'nın Ukrayna işgali sadece başlangıç'
- Seçim Kanunu teklifi Anayasa Komisyonu'ndan geçti
- Et ve Süt Kurumu Başkanı Uzun kurumu batırmış
- Röntgene giden hastalara dolandırıcı şoku
- Kaza yapan sürücü önce ağladı sonra kavga etti
En Çok Okunan Haberler
- Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama
- 'Savunmacılarımız hazır'
- Instagram'dan yeni özellik: Kronolojik sıralama
- Hırsızlardan yeni yöntem: Taksiyle gelip aldılar
- Bir anlık dalgınlıktan faydalandı
- Türkiye final peşinde!
- AÖF vize sınavı giriş yerleri bekleniyor
- Çocuklar için üretilen Covid-19 aşısında ilk sonuçlar
- Soyer'den Mardin ziyareti
- Uzmanı açıkladı: Düzce'de hava kirliliği dağılmıyor