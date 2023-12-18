Sosyal medyada 'Hakkını ver dedi' diyerek paylaşmıştı... O görüntüler başını yaktı!
Sarıyer'de cadde ortasında drift yapan ve onları cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaşan trafik magandası Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda yakalanan sürücüye 20 bin 778 lira ceza yazıldı.
Eski Kilyos Caddesi ile Taşkıran Caddesi Havantepe mevkiinde, dün saat 12.30 sıralarında iki caddenin kesişiminde dirft yapan sürücü, bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından otomobil sürücüsünün E.Y. olduğu belirlendi.
CEZA YAĞDI
Ekipler tarafından yakalanan E.Y.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Drift yapmak' ve 'Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ve saygısızca araç kullanmak', maddelerinden toplamda 20 bin 778 lira ceza yazıldı.
E.Y.'ye ayrıca 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesinden adli işlem başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Denizi'nde deprem!
- ABD'deki maaşı ortaya çıktı
- İşte İstanbul'da zemini çok sıkıntılı 8 bölge
- Eski Galatasaray başkanlarından çağrı
- Meclis karıştı, AKP'li isim kürsüye yürüdü!
- Piyade okulunda cemaat yapılanması mı?
- Vatandaşlık alan Suriyeli sayısı belli oldu!
- 'Benim için büyük bir onurdur'
- Ünlü oyuncu o iddialara ateş püskürdü: 'Terbiyesizler!'
- Sıra bekleyince üniversite sayfasından açıklama yaptırdı