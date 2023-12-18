Sosyal medyada 'Hakkını ver dedi' diyerek paylaşmıştı... O görüntüler başını yaktı!

Sarıyer'de cadde ortasında drift yapan ve onları cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaşan trafik magandası Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda yakalanan sürücüye 20 bin 778 lira ceza yazıldı.

DHA
Yayınlanma: 18.12.2023 - 07:36
Sosyal medyada 'Hakkını ver dedi' diyerek paylaşmıştı... O görüntüler başını yaktı!
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Eski Kilyos Caddesi ile Taşkıran Caddesi Havantepe mevkiinde, dün saat 12.30 sıralarında iki caddenin kesişiminde dirft yapan sürücü, bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından otomobil sürücüsünün E.Y. olduğu belirlendi.

CEZA YAĞDI

Ekipler tarafından yakalanan E.Y.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Drift yapmak' ve 'Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ve saygısızca araç kullanmak', maddelerinden toplamda 20 bin 778 lira ceza yazıldı.

E.Y.'ye ayrıca 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesinden adli işlem başlatıldı. 


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