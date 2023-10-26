Şimdiye kadarki en güçlü Hyundai'nin fiyatı belli oldu: Drift modlu 641 beygir...

Yayınlanma: 26.10.2023 - 13:58

Güncelleme: 26.10.2023 - 13:58

Hyundai'nin sportif N model yelpazesi daha önce yalnızca benzinli modellerden oluşuyordu. i20 N, i30 N ve Kona N benzinli motorlara sahipken yeni Hyundai modeli Ioniq 5 N ise yüzde 100 elektrikli. Modelin sahip olduğu motor gücü ise tamı tamına 641 bg ve 740 Nm tork olarak açıklanıyor.

Gücünü 84kWh bataryadan alan Ioniq 5 N, aracın N Kalkış Kontrolü ve boost modu devredeyken 0-100 km/sa hızlanmasını yaklaşık 3,4 saniyede tamamlamak için çift motorlu bir düzenek kullanıyor. Ioniq 5 N'in son hızı ise 260 km olarak belirlenmiş.

DRİFT MODU

Virajlarda dengeyi optimize etmeye yardımcı olmak için Hyundai Ioniq 5 N'de arka motorda 11 farklı ayara sahip bir tork vektörleme sistemi ile akıllı bir e-LSD (sınırlı kaymalı diferansiyel) yer alıyor. Ayrıca, güç kaymalarında dengeyi korumaya yardımcı olan bir 'Drift Optimiser' ve kaymayı başlatmak için içten yanmalı motorlu bir otomobilin debriyaj vuruşunu simüle eden bir 'Torque Kick Drift' ayarı da bulunuyor.

Ioniq 5 N, ısı pompası, araçtan yüke şarj kapasitesi, kablosuz telefon şarj cihazı, elektrikli bagaj kapağı, dijital dikiz aynası, uzaktan park asistanı ve beş USB-C bağlantı noktası ile zengin bir donanım seviyesine de sahip.

Ioniq 5 N'yi görsel olarak Ioniq 5 serisinin geri kalanından ayırmaya yardımcı olmak için de içte ve dışta birçok değişiklik yapılmış. Hafif, dövme 21 inç alaşım jantlar N için özel olarak üretilmiş ve Pirelli P-Zero lastiklerle kaplanmış. Sürüş yüksekliğindeki 20 mm'lik düşüş, yeniden tasarlanan tekerlek kemerleri sayesinde 50 mm daha geniş bir duruşla birleştirilmiş. Ayrıca, akünün soğutulmasına yardımcı olmak için ekstra hava kanalları ve kırmızıya boyanmış bir dudak spoyleri ile ön tampona yeni bir görünüm kazandırılmış. Arka kısımda da büyük bir difüzör ve tavan spoyleri bulunuyor.

Ioniq 5 N'in içinde alcantara ve deri döşemeli yeni spor koltuklar da var. Delikli deriye sahip N amblemli direksiyon simidinin yanı sıra çok sayıda damalı bayrak amblemi de bu kısımda yer alıyor.

HYUNDAI IONIQ 5 N FİYATI

Hyundai Ioniq 5 N'in fiyatı İngiltere'de 65 bin sterlin olarak açıklandı. En büyük rakiplerinden olan Kia EV6 GT ise İngiltere'de 62 sterline satılıyor.

Kia EV6 GT vergilerle Türkiye'de 3 milyon 850 bin liraya satılıyor. Hyundai Ioniq 5 N'in de döviz kurlarında büyük bir değişiklik olmazsa 4 milyon lira civarında bir fiyat ile Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.