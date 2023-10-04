Skoda'nın drift rekortmeni hem gücünü hem menzilini artırdı

Yayınlanma: 04.10.2023 - 17:52

Güncelleme: 04.10.2023 - 17:52

Skoda'nın yüksek performanslı elektrikli modeli Enyaq'ın, yeni teknik verilere kavuştuğu açıklandı.

7 kilometreden uzun bir yol boyunca drift yaparak Guinness Dünya Rekoru listesine girme başarısı gösteren modelin gelişimi devam ediyor.

Modelin ikinci yılında geliştirmelerle ortaya çıkan yeni teknik verileri paylaşıldı.

Ailenin hem coupe hem de standart versiyonu bu yıl itibarıyla daha fazla güce ve daha fazla menzile sahip olacak.

Bu yıl itibarıyla her iki model de 40 bg güç artışı yaşayacak. Çift motorlu modellerin artık 335 bg güç üreteceği açıklandı.

Böylece her iki model de Skoda'nın ürün gamındaki en güçlü otomobiller oluyor.

Elektrikli modelde 0-100 km/sa hızlanma 1 saniye kısaldı. Modeller artık 5.5 saniyede 100 km/sa hıza çıkıyor.

HEM PERFORMANS HEM MENZİL

Elektrikli otomobillerde güç artışı ile menzilin kısaldığı biliniyor.

Ancak yeni Enyaq'da optimize edilen motorda artan güç menzile de pozitif etki sağlamış.

Standart RS modelinin menzili yaklaşık 24 km artarak 541 km'ye, coupe versiyonun ise menzili 26 kilometre artarak 547 kilometreye ulaşmış.

Skoda ayrıca araçların hızlı şarj özelliğini de geliştirmiş. Modeller bu yıl itibarıyla 175 kW'lık hızlı şarj desteği sunacak. Markanın açıklamasına yüzde 10-80 şarj aralığının süresi yaklaşık 8 dakika kadar kısalmış.

YENİ NESİL SKODA ENYAQ

Yapılan planlamalarda Skoda Enyaq'ın ikinci neslinin 2025 yılında tanıtılması bekleniyor.