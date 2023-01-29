Sosyal medyada 'maganda' şovu: Rastgele ateş açtı

Sosyal medya platformu Facebook'taki bir video tepki çekti. Dolaşıma sokulan videoda bir kişinin havaya rastgele ateş açtığı görülüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 16:11
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En çok kullanılan sosyal paylaşım sitelerinden Facebook'ta, kısa video paylaşım platformu TikTok uygulaması formatında videolar çekilmeye devam ediliyor. 

Tepki çeken ve özendirici videolar da bu formatta kısa süre içerisinde dolaşıma girebiliyor.

Onlardan birisi de 'Caner Genbaş' isimli kullanıcının  'Şerefin var abi' notuyla paylaştığı video oldu. 

Maganda kurşunları her gün can almaya devam ederken Tiktok’ta paylaşılan bu videoda bir kişinin havaya rastgele ateş açtığı görülüyor.

O anları kaydeden kişi ise "Yakışır abime" sözleriyle olayı destekliyor.


maganda

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