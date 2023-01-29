Sosyal medyada 'maganda' şovu: Rastgele ateş açtı
Sosyal medya platformu Facebook'taki bir video tepki çekti. Dolaşıma sokulan videoda bir kişinin havaya rastgele ateş açtığı görülüyor.
En çok kullanılan sosyal paylaşım sitelerinden Facebook'ta, kısa video paylaşım platformu TikTok uygulaması formatında videolar çekilmeye devam ediliyor.
Tepki çeken ve özendirici videolar da bu formatta kısa süre içerisinde dolaşıma girebiliyor.
Onlardan birisi de 'Caner Genbaş' isimli kullanıcının 'Şerefin var abi' notuyla paylaştığı video oldu.
Maganda kurşunları her gün can almaya devam ederken Tiktok’ta paylaşılan bu videoda bir kişinin havaya rastgele ateş açtığı görülüyor.
O anları kaydeden kişi ise "Yakışır abime" sözleriyle olayı destekliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dehşet saçan polis hakkında yeni gelişme
- AKP'nin kalesi Kayseri'de 600 kişi İYİ Parti'ye katıldı
- İsveç'ten NATO kararı
- Otobüs uçuruma devrildi: 25 ölü
- Antidepresan kullanımı 10 yılda neredeyse ikiye katladı
- Uğur Dündar'dan yıllar sonra gelen Deniz Baykal itirafı
- Altılı masadan Erdoğan'a sert yanıt
- Esra Erol'un ağzı açık kaldı: Duvardaki erkeklerle...
- Demirtaş'tan zor Cumhur İttifakı sorusu
- İşe alınmayınca öyle bir şey yaptı ki...