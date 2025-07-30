Sosyal medyada 'müstehcen söylem' suçlaması: Gözaltına alındı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformu Instagram'da 'oyku_owl' isimli hesapta yapılan paylaşımı ihbar kabul ederek, harekete geçti.

Paylaşılan videoda Mehmet Y.'nin söylemleri "genel ahlaka aykırı müstehcen söylemler" olarak değerlendirildi.

Mehmet Y., polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

BELEDİYE BAŞKANI: BU SAPIKLARI ŞEHRİMİZDE TUTMAYACAĞIZ

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "’oyku_owl’ isimli instagram sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda Ezine’de şantaj yaparak birçok kadına kişisel saldırıda bulunduğunu görüntülerde beyan eden şahıs hakkında Belediyemizin dahil olduğu ihbar neticesinde Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma açılmış, şahıs Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün başarılı çalışması sonucunda gözaltına alınmıştır. Tüm Ezineli hemşehrilerimiz adına olayın takipçisi olacağımızı ifade ediyor, anayasal düzenin bize verdiği yetki çerçevesinde bu sapıkları şehrimizde tutmamak adına tüm yaptırımları uygulayacağımızı belirtmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.