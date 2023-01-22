Sosyal medyada silahlı paylaşım: Serbest kaldılar!
Sosyal medyada elinde uzun namlulu tüfek ile paylaşımda bulunan şüpheli için ekipler harekete geçti. Şüpheli şahsın ikamet adresinde yapılan aramada; bir tane ibaresiz av tüfeği, 2 tane şarjör ve 5 adet 12 kalibrelik av tüfeğini ait fişekler ele geçirildi. Şüpheli ise ekipler tarafından gözaltına alındı.
İstanbul'da uzun namlulu tüfek ile, Mehmet Can İpek adlı kullanıcı hesabından sosyal medyada paylaşımlarda bulunan şüpheli hakkında polis ekipleri harekete geçti.
Güngören Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın kimliğinin Mehmet Emin İpek olduğunu tespit etti ve savcılıktan alınan izin üzerine gece vakti şahsın evine arama düzenlendi.
SERBEST KALDILAR
Yapılan aramada bir tane ibaresiz av tüfeği, 2 tane şarjör ve 5 adet 12 kalibrelik av tüfeğini ait fişekler ele geçirildi. Daha önceden de çok sayıda suç kaydı olduğu anlaşılan şüpheli şahıs polis merkezi amirliğine teslim edildi.
Daha sonra ise şahıs yapılan işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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