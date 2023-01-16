Elvis Presley'in kızı Lisa Marie Presley'in son röportajı sosyal medyada gündem oldu

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 10:53

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 12:01

Rock'n Roll'un efsane ismi Elvis Presley’nin tek kızı, şarkıcı ve söz yazarı Lisa Marie Presley, 12 Ocak’ta, evinde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Presley'in ölüm haberini annesi Priscilla Presley "Güzel kızım Lisa Marie bizi terk etti" diyerek duyurdu.

Presley'in ölmeden önceki son röportajına dair açıklamalar ise sosyal medyada gündem oldu.10 Ocak’ta dağıtılan Altın Küre’lerde de başrollerde yer alan Lisa Marie Presley, törene annesi Priscilla ile katılmıştı.

Törende, Altın Küre ödülleri dağıtılırken Lisa Marie ile röportaj yapan son isimlerden biri olan Billy Bush, yaptığı açıklamada o anları anlattı ve yaşadığı pişmanlığı ve üzüntüyü paylaştı.

Presley'e mikrofon uzatan Billy Bush röportaj yaptığı sırada onun dengesinin bozuk olduğunu ifade ederek “Ayakta durmakta zorlanıyordu. Bir denge problemi olduğunu düşündüm. Gerçekten de bu kadar yanında durduğumda dengede durabilmek için ne kadar zorlandığını kolayca görebilmişti” dedi.

(Presley'in son röportajı)

'BİR SORUN OLDUĞUNU ANLAMIŞTIM...'

Bush, “Onunla son konuşanlardan biri oldum. Aslında bir sorun olduğunu anlamıştım. Ve bu yüzden de kendimi çok üzgün ve berbat hissediyorum” ifadelerini kullandı.