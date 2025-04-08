Sosyal medyada tanıştığı kadına silahla saldırdı

Yayınlanma: 08.04.2025 - 14:15

Güncelleme: 08.04.2025 - 14:15

Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde 26 Mart'ta yaşanan silahlı saldırı, sosyal medyada tanışan iki kişinin arasındaki tartışmanın ardından meydana geldi. İ.K., sosyal medya üzerinden tanıştığı Mert D.’nin daveti üzerine evine gitti. Ancak, aralarında çıkan tartışma nedeniyle İ.K., taksiye binerek evine dönmek üzere ayrıldı. O sırada Mert D., taksinin arkasından silahla ateş açarak araca isabet ettirdi. Saldırı sonucu taksinin bagaj kısmına mermi isabet ederken, lastikleri patladı.

Taksi sürücüsü Onur B. durumu polise bildirirken, İ.K. başka bir araçla evine döndü. Olayın ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek saldırıyı gerçekleştiren Mert D.’yi tespit etti. Mert D., bir internet kafede oyun oynarken polis tarafından yakalandı.

Yapılan araştırmada, şüphelinin daha önce 5 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mert D., "kasten yaralamaya teşebbüs", "mala zarar verme" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.