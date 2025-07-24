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Sosyal medyada tartışma yaratmıştı… Gökyüzündeki mavi spiralin gizemi çözüldü!

Sosyal medyada tartışma yaratmıştı… Gökyüzündeki mavi spiralin gizemi çözüldü!

24.07.2025 00:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sosyal medyada tartışma yaratmıştı… Gökyüzündeki mavi spiralin gizemi çözüldü!

Pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından bildirilen ve ne olduğu anlaşılamayan, sosyal medyada da tartışmalara konu olan mavi renkli spiralin sırrı ortaya çıktı.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden görüldüğü iddia edildikten sonra fotoğraflarıyla sosyal medyada tartışma yaratan spiralin sırrı ortaya çıktı.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından bildirilen ve ne olduğu anlaşılamayan, sosyal medyada da tartışmalara konu olan spiralin SpaceX şirketiyle bağlantılı olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; mavi renkli spiral SpaceX'in Vandenberg'den fırlattığı Falcon 9 roketinin yakıt boşaltmasından kaynaklandı. Söz konusu spiral çeşitli kentlerden gözlemlendi.

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