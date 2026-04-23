Sosyal medyada yaş kısıtlamasına CHP’den tepki: ‘Çocukları bahane ederek internete yeni bant daraltmaları…’

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Sosyal Hizmetler Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören teklif üzerine konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, düzenlemenin Sağlık Komisyonu’ndan geçmesini eleştirdi. Günaydın, internet ve oyun düzenlemelerinin uzmanlık alanına uygun komisyonlarda ele alınması gerektiğini söyledi.

“ÇOCUKLAR BAHANE EDİLİYOR”

Sosyal medya için getirilen 15 yaş sınırına karşı çıkan Günaydın, düzenlemenin amacını sorgulayarak, “Çocukları bahane ederek tüm internet ortamına yeni bant daraltmaları ve erişim engellemeleri getirmeye çalışıyorsunuz, yine çocukları bahane ederek fişleme yapıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“DAHA KAPSAMLI DÜZENLEME YAPILMALIYDI”

Günaydın, tek bir yaş sınırı yerine farklı yaş gruplarına göre içerik denetimi yapılması gerektiğini belirterek, Meclis’te daha önce hazırlanan raporların dikkate alınmadığını savundu.

“SANAL BAHİS DÜZENLEMESİ YOK”

İnternet düzenlemelerinde eksiklikler olduğunu ileri süren Günaydın, sanal bahis ve kumara karşı herhangi bir adım atılmadığını ifade etti. CHP’nin düzenlemeye “hayır” oyu vereceğini açıkladı.