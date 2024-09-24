Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası 3 şüpheli gözaltına alındı

Yayınlanma: 24.09.2024 - 14:02

Güncelleme: 24.09.2024 - 14:02

Olay, 20 Eylül’de merkez Osmangazi ilçesinde bulunan 2700 yıllık Tophane Surları’nda meydana geldi. Sosyal medyaya düşen müstehcen görüntüler sonrası Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Çok sayıda güvenlik kamerasını mercek altına alan ekipler, müstehcen görüntülerdeki kişilerin M.T. (27) ve H.K.(31) olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda şüpheliler, merkez Yıldırım ilçesinde farklı mahallelerde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli M.T. ve H.K. hakkında, ’Müstehcenlik’ suçundan adli tahkikat yapıldı.

GÖRÜNTÜYÜ ÇEKEN DE BULUNDU

Görüntüyü kaydederek sosyal medyada paylaşan kişiyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, yine çok sayıda güvenlik kamerasını mercek altına alarak görüntüyü çeken kişinin Z.F. (31) olduğunu tespit etti. Z.F., ’Suçu bildirmemek ve müstehcen görüntüleri yayınlamak’ suçuyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Z.F., emniyette verdiği ifadede, "Görüntüyü çektikten sonra işte olduğum için vaktim yoktu. Polise başvuruda bulunamadım. O yüzden sosyal medya hesaplarına attım" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.F., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.