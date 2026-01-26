Sosyal medyada yeni trend: Teknelerde özel konseptli 'boşanma partileri' düzenleniyor

Organizasyon sektöründe "boşanma partileri" düzenlendiği öğrenildi. Firma yetkilileri ayda en az 15 boşanma partisi düzenlediklerini belirtti.

Nefes'in haberine göre; İzmir’de organizasyon sektöründe dikkati çeken yeni bir eğilim ortaya çıktı.

Karşıyaka Bostanlı Balıkçı Barınağı’nda faaliyet gösteren yat ve tekne kiralama firmaları, doğum günü ve evlilik teklifi gibi klasik etkinliklerin yanına artık “boşanma partisi” organizasyonlarını da ekledi.

"AYDA EN AZ 15 BOŞANMA PARTİSİ DÜZENLİYORUZ"

Organizasyon firması yetkilisi, boşanma partilerine olan talebin her geçen gün arttığını belirterek, “Boşanma partisi organizasyonu 5 bin lira. Teknelerimiz 7-8 kişi kapasiteli, denizde 2 saatlik turlar yapıyoruz. Yiyecek, içecek ve pasta müşteriye ait. Boşanma partilerinde drone çekimini hediye ediyoruz. Drone çekiminin kurgusu da bize ait. Ayda en az 15 boşanma partisi düzenliyoruz” dedi.

Firma yetkilisi organizasyonların genellikle yakın arkadaş gruplarıyla, müzik ve yemek eşliğinde gerçekleştirildiğini, özel konsept ve süslemelerin tercih edildiği ifade etti.