Sosyal medyadaki içerikleriyle çocuk haklarını ihlal ediyor, uzmanlar uyardı: '16 yaşına kadar paylaşmayın'

Yayınlanma: 25.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.06.2024 - 04:00

Bunun son örneği önceki gün bir sosyal medya platformunda yaşandı. D.Ö.K isimli bir sosyal medya kullanıcısı kuzeni olduğu öğrenilen küçük yaştaki çocuğun dudağından öpmesini istedi. Görüntülerin ardından kadının küçük yaştaki çocuğu istismar ettiği öne sürülerek kamuoyunda tepkilere neden oldu. Açıklamalarda bulunan D.Ö.K, “Çocuğun ailesi yanımızdaydı. İstismar gizlidir kıyıda köşede çoluğa çocuğa bir şeyler yapmaktır” diyerek kendisini savundu.

Tepkilerin ardından ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlık, videodaki söz konusu şahsın gözaltına alındığını, aileye danışmanlık hizmeti verildiğini ve söz konusu hesabın kapatıldığını bildirdi. Çocuğun ailesi ile yapılan görüşmede videonun eski olduğu bilgisini edindiklerini de kaydeden bakanlık, sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu. D.Ö. dün çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Konuya ilişkin İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi avukat Rumeysa Boşnak ile konuştuk. Söz konusu şahsın başka çocuklarla videosu varsa her çocuk için ayrı ayrı soruşturulması gerektiğini kaydeden Boşnak, “Çocukların görüntülerinin rızaları olsa dahi 16 yaşına kadar paylaşılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çocuk daha sonra ailesine ‘Benim rızam yoktu’ diyerek dava açabilir. Öte yandan sosyal medyada çocuklarla ilgili müstehcen görüntüler de paylaşılıyor. Bakanlık tarafından bununla ilgili düzenleme getirilebilir” diye konuştu.

16.5 MİLYON İÇERİK KALDIRILDI

TikTok Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, geçen yıl Türkiye’de yaklaşık 16.5 milyon içeriğin “topluluk kuralları”nı ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldığını belirtti, “Bu içeriklerin çok önemli kısmının henüz şikâyet edilmeden platformdan kaldırılması sağlandı” dedi.

