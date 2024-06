Netflix'in 'TikTok Tarikatı' belgeseli gündem oldu: Belgeselden sonra ölüm tehditleri aldılar!

Yayınlanma: 24.06.2024 - 14:28

Güncelleme: 24.06.2024 - 14:28

Netflix belgeseli "Şeytanın Dansçıları: 7M Adında Bir TikTok Tarikatı" (Dancing for the Devil: The 7M TikTok Cult), 29 Mayıs'ta izleyiciyle buluştu.

Üç bölümden oluşan belgesel dizi, 7M adlı bir yetenek yönetimi şirketinde yer aldıklarına inanan bir grup TikTok dansçısını konu alıyor.

Belgesel dizisi, kız kardeşi Melanie'yle birlikte "Wilking Sisters" adlı popüler bir TikTok ve YouTube kanalına sahip dansçı ve içerik üreticisi Miranda Wilking'e odaklanıyor. Aynı zamanda 7M lideri ve kendini "Tanrı'nın adamı" ilan eden, Shekinah adlı yalnızca davetlilerin girebildiği bir kilisede papaz olan Robert Shinn'in portresini de çiziyor.

Miranda Wilking, TikTok'ta 3,3 milyondan fazla takipçi edindikten sonra 2021'in başlarında aniden sosyal medya platformundan kayboldu. Şubat 2022'de ailesi, sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayında, Miranda'nın 7M Film adlı menajerlik şirketinin kurucusu Robert Shinn tarafından beyninin yıkandığını iddia etti.

Belgeselde ayrıca 7M'den kaçan üyeler, hikayelerini paylaştı. Dizide de yer alan eski üyelerden Priscylla Lee'nin şu anda Shinn ve diğer Shekinah üyelerine karşı davası var.

Belgeseli "tek taraflı" diye nitelendirerek tepki gösteren dansçı Miranda Derrick, belgeselin gösterime girmesinden bu yana internet üzerinden ölüm tehditleri aldığını öne sürdü. Derrick, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bazı kullanıcıların kendisini ve ailesini hedef aldığını belirtti.

Derrick, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Normalde bu tür içerikler oluşturmadığımı biliyorum. Sadece şeffaf ve biraz savunmasız olmak istedim. Bu belgeselden önce kocam ve ben kendimizi güvende hissediyorduk. Artık bu belgesel yayınlandığı için hayatımızın tehlikeye atıldığını hissediyoruz. İkimiz de arabalarımızda takip ediliyoruz, nefret dolu postalar, ölüm tehditleri alıyoruz, insanlar bize intihar etmemiz yönünde mesajlar gönderiyor ve takip ediliyoruz. Annemle babamın ve kız kardeşimin bu belgeselin bana veya ilişkimize herhangi bir şekilde yardımcı olacağını nasıl düşündüklerini anlamıyorum."

Luminate'in en son yayın derecelendirmelerine göre "Şeytanın Dansçıları: 7M Adında Bir TikTok Tarikatı", 31 Mayıs-6 Haziran haftasında tahminen 4,4 milyon kişi tarafından izlendi.

Netflix, Variety'ye belgeselin bu yılın sonlarında yapılacak olan Haber ve Belgesel Emmy Ödülleri'nde değerlendirilmek üzere sunulacağını doğruladı.