TikTok’ta çocuğu dudağından öpmüştü: ‘İstismar’dan gözaltında!

Yayınlanma: 24.06.2024 - 14:14

Güncelleme: 24.06.2024 - 14:14

TikTok kullanıcısı Duygu Özgül, kuzeni olduğu öğrenilen küçük yaştaki çocukla dudak dudağa öpüşüp o anları paylaştı.

Tepkilerin ardından açıklama yapan Özgül, "Çocuğun ailesi yanımızdaydı. İstismar gizlidir kıyıda köşede çoluğa çocuğa bir şeyler yapmaktır" sözleriyle kendini savundu.

"ÖYLE OLMAZ BEN DUDAK SEVİYORUM"

Özgül dudaklarını çocuğa zorla öptürerek, "Öyle olmaz ben dudak seviyorum. Benim dudağım ora mı? Beni öptün mü sen şimdi? Yaladın sanki biraz öpmedin. Öp beni, öpersen bırakırım. Biz yanaktan öpüşmüyoruz. Çocukluğundan beri beni hep dudağımdan öpüyorsun" dedi.

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!

Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Duygu Özgül açıklama yaptı. Çocuğun ailesinin yanında olduğunu iddia eden Özgül, şu sözlerle kendini savundu:

"Arkadaşlar (istismar) adı altında yine bir video paylaşıp gündem etme çabası içerisindeler. Çekilen video kuzenimle ailesinin de yanımda olduğu ve istismarın söz konusu bile olmadığı hatta sayfada başka videoların da olduğunu belirtmek isterim. Bu şekilde istismar adı altında paylaşıp reklam yapan kendi kafasına göre yazı yazan ve etkileşim yaratmaya çalışan insanlara gerçekten üzülüyorum. Sayfaya yazılan yazı üzerinden şikayetimizi yapacağımızı ve görüntümü paylaştığı içinde gerekli işlem yapılacaktır.

Kuzenim ve biz birbirimizi öpüp koklayarak seviyoruz . Çocuk beni öpüyor, seviyor, yalıyor. Anasının babasının ve herkesin yanında bunu bana yapıyor ve etkileşim için istismar yazılıyor sırf beğeni toplamak ve linçten videonuz izlensin diye. Vallahi acıyorum ya istediğiniz kadar paylaşın. İstismar gizlidir kıyıda köşede çoluğa çocuğa bir şeyler yapmaktır. Ben kuzenimi istismar etmiş olsam çocuğun ailesinin yanında çocuğun beni öptüğü videoları çekim yapmam ve yüklemem bunu sosyal medyaya. Allah yardım etsin size. Siz kendi kendinize etkileşime devam benim zamanım yok sizin gibi boş insan olmadığım için açıklamalarımı yaptım işinize bakın."

CİNSEL İSTİSMARDAN GÖZALTINA ALINDI

Ekol TV’nin aktardığına göre, gelen tepkilerin ardından Duygu Özgül'ün Nevşehir'de olduğu belirlendi. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Nevşehir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Duygu Özgül'ün adresini tespit etti. Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri evine gittikleri Özgül'ü cinsel istismar suçundan gözaltına aldı. Özgül'ün cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

ÇOCUĞUN AİLESİNİN DE İFADESİ ALINACAK

Görüntülerdeki çocuğun Duygu Özgül'ün dayısının 5 yaşındaki oğlu Ö.H.N. olduğu tespit edildi. Küçük çocuk ve ailesi Duygu Özgül'ün memleketi olan Sivas'ta yaşadıkları anlaşıldı. Nevşehir'deki soruşturma kapsamında çocuk ve ailesinin de ifadelerine başvurulacağı belirtildi.