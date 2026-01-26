Sosyal medyadaki 'saç örme' akımına katılan hemşire gözaltına alındı

Kocaeli’deki bir kamu hastanesinde hemşire olarak çalışan İ.A., görevi başındayken saçlarını ördüğü videoyu kayda alarak, sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hemşirenin "Devlet Memurları Kanunu" ve "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri"ne aykırı hareket ettiğini vurgulayarak, hakkında gerekli adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

GÖZALTINA ALINDI

Hemşire İ.A.’nın İstanbul’da kardeşinin evinde gözaltına alındığı ve işlemleri için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de cihatçı HTŞ'lilerin SDG'nin kontrolü altındaki bölgeleri ele geçirmesi sonrası sosyal medyada yayılan bir kadının örgülü saçının kesilmiş halindeki görüntülerinin paylaşılmasının ardından Türkiye'de sosyal medyada 'saç örme' akımı başlamıştı.