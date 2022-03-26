Sosyal medyadan zeytinyağı satmak istedi, 5 milyon lira dolandırıldı

26 Mart 2022 Cumartesi, 14:48

74 yaşındaki Murtaza Sucu, kendi bahçesinden ürettiği zeytinyağını sosyal medya hesabından satmak istedi. Sosyal medya hesabına 17 Ocak'ta “Satılık zeytinyağı” ilanı koyan Sucu ile 2 Şubat günü iletişime geçen dolandırıcılar, zeytinyağından numune istedi.

Zeytinyağını satma ümidiyle dolandırıcıların ofisine giden Sucu'yu, ağlarına düşürmeye çalışan dolandırıcılar kendilerini iş adamı olarak tanıttı. Dolandırıcıların işadamı olduğuna inanan Sucu, önce 30 teneke zeytinyağını parasını almadan dolandırıcılara verdi. Dolandırıcılara güvenen Sucu, 2021 model sıfır aracını da satmak istediğini söyledi. Sucu'nun teklifini hemen kabul eden dolandırıcılardan biri 500 bin liralık aracı oğlunun üzerine devrettirerek satın aldı.

BİR KURUŞ ALMADAN 5 MİLYON LİRALIK MALINI DEVRETTİ

Zeytinyağı ile otomobil için Sucu'ya bir kuruş bile ödemeyen dolandırıcılar, Sucu'nun kendilerine olan güveninin artması için işin içine kendisini bir bankanın şube müdürü ve polis olarak tanıtan 2 kişiyi dahil etti. Zeytinyağı ve arabayla yetinmeyen dolandırıcılar, Sucu'nun arazilerinin yerini göstermek için açtığı E-Devlet hesabının giriş ve iletişim bilgilerini değiştirerek onun haberi olmadan 13 dönümlük arazisini satış işlemine koydu. Kendisini banka müdürü olarak tanıtan şahsın dolandırıcıların bankada 10 milyon liralık hazır kredileri olduğu sözüne kanan Sucu, 8 Şubat günü de 13 dönümlük arazisini de bir kuruş almadan devretti.

45 YILDA KAZANDI BİR HAFTADA KAYBETTİ

Dolandırıcılar satış işlemlerinin ardından parasını isteyen yaşlı adama silah zoruyla “Paramı aldım” yazılı evrak imzalattı. Yaşlı adamı bir süre farklı bahanelerle oyalayan dolandırıcıların Sucu'ya verdiği 2 banka çeki sahte çıktı. İşin peşini bırakmayan Sucu'ya bu kez 4 milyon 900 bin lira değerinde senet verdi. Senedinde karşılıksız çıkması üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yolunu tutarak şahıslar suç duyurusunda bulunan Sucu, 45 yıl Avrupa'da çalışarak elde ettiği mal varlığını geri alabilmek için hukuk mücadelesi başlattı.

Bir haftada 5 milyon liralık mal varlığını nasıl kaybettiğini anlatan 6 çocuk babası Murtaza Sucu, dolandırıcıların fabrikatör havasına kanarak onlara güvendiğini söyledi. İşin bu boyuta gideceğini tahmin etmediğini aktaran Sucu, “Ben şimdi uykularımı kaybettim. Geceleri uyuyamıyorum” dedi.