Sosyalist partiler ve Nurullah Efe'nin X hesabına erişim engeli getirildi

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Sosyalist Cumhuriyet Partisi (SCP) ve TKP'nin gençlik örgütü Türkiye Komünist Gençliği'nin X ( Twitter) hesaplarına erişim engeli getirildi.

Diğer yandan Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Efe'nin de hesabı erişime kapandı.

HKP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AKP'gillerin 'Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu'nun şikayetiyle genel başkanımız Nurullah Efe'nin ve partimizin resmi X hesapları Türkiye'de erişime engellendi. ABD kuklası, ABD piyonu, ABD devşirmesi AKP'gillerin genel başkanımıza ve partimize yönelik beyhude saldırıları her alanda devam ediyor.

Bilindiği gibi AKP'gillerin bir operasyon silahına dönüştürdüğü yargı sopası kullanılarak genel başkanımız Nurullah Efe'nin neredeyse her sözüne, her yazısına davalar açılıyor. Daha önce de kamuoyuyla paylaştığımız gibi şu anda ev hapsinde bulunan genel başkanımız Nurullah Efe'ye şimdiye kadar açılan siyasi davalarda yaklaşık 15 yıl hapis cezası verilmiştir. Devam eden davalarda genel başkanımız hakkında istenen toplam hapis cezası miktarı ise 60 yıla yakındır. AKP'giller aynı zamanda genel başkanımıza sürekli siyasetten men etme cezası vermekte, genel başkanımızın savunmanlığını üstlenen parti avukatlarımıza dahi savunma hakkını kullandıkları için davalar açılmaktadır.

"HİÇBİR GÜÇ MÜCADELEMİZİ ENGELLEYEMEYECEK"

Tüm bunlarla yetinmeyen AKP'giller, genel başkanımızın ve partimizin sesinin sosyal medyada duyulmasını engellemek için uzun süredir çaba sarf etmektedir. Bu çabalar sonucunda bugün genel başkanımızın (@nefe_HKP) ve partimizin (@kurtuluspartisi) resmi X hesapları Türkiye'de erişime engellenmiştir.

AKP'gillerin bu adımları kuşkusuz genel başkanımızın ve partimizin ABD-AB emperyalistlerine ve onların emir eri konumundaki AKP'gillere karşı cepheden, kararlı, cesur mücadelesinde bir gedik açmayı amaçlamaktadır. Ancak her zaman söylediğimiz gibi AKP'gillerin, genel başkanımızın ve partimizin mücadelesini engellemeye yönelik çabaları geçmişte olduğu gibi gelecekte de başarısızlıkla sonuçlanmaya mahkûmdur. Çünkü partimiz dünyanın en meşru, en haklı davasını, insanlığın kurtuluş davasını savunmaktadır. Hiçbir güç, genel başkanımız Nurullah Efe ve partimizin, ülkemizin tam bağımsızlığı ve halkımızın mutluluğu için yürüttüğü mücadeleyi engelleyemeyecektir.

Resmi hesaplarımızın hukuksuzca erişime engellenmesine yönelik hukuki adımlar mutlaka atılacaktır. Bu aşamada tüm halkımızı, partimizi X platformunda aşağıdaki yeni hesaptan takip etmeye davet ediyoruz.

Partimizin yeni X hesabı: https://x.com/hkpgenelmerkez

Genel Başkan’ımız Nurullah Efe’nin yeni X hesabı daha sonra duyurulacaktır."