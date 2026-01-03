Sosyalist partilerden ABD'nin Venezuela'ya saldırısına tepki… 'Emperyalist işgal'

ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri saldırısına Türkiye’deki siyasi partilerden art arda tepkiler geldi. Sol ve sosyalist partiler, saldırının uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulayarak Venezuela halkının yanında olduklarını açıkladı.

TİP: "EMEKÇİ HALKLARI AYAĞA KALKMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından ABD'nin Venezuela'ya saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, "Uluslararası hukuka ve ülkelerin egemenlik haklarına aykırı bu saldırganlık karşısında Türkiye'de ve tüm dünyada emekçi halkları ayağa kalkmaya çağırıyoruz. Türkiye’yi yönetenler Trump’la dost olsa da, halkımızın Venezuela halkıyla dost ve dayanışma içinde olduğunu ilan ediyoruz. Suriye’de, Türkiye’de, Latin Amerika’da, Orta Doğu’da ve dünyanın dört bir yanında sermayenin çıkarları uğruna kan döken katilleri uyarıyoruz: İşgalciler her zaman kaybeder" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dünyanın dört bir yanındaki savaş ve işgallerin baş sorumlusu olan emperyalist ABD, bu kez de Venezuela’yı hedef aldı. Venezuela hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Karakas başta olmak üzere pek çok eyalette sivil ve askeri alanlar bombalandı. Temel amacı Venezuela’nın doğal kaynaklarını gasbetmek ve komşu ülkeleri kukla gibi yönetmek olan ABD'nin saldırısı haydutluktur.

Uluslararası hukuka ve ülkelerin egemenlik haklarına aykırı bu saldırganlık karşısında Türkiye'de ve tüm dünyada emekçi halkları ayağa kalkmaya çağırıyoruz. Türkiye’yi yönetenler Trump’la dost olsa da, halkımızın Venezuela halkıyla dost ve dayanışma içinde olduğunu ilan ediyoruz. Suriye’de, Türkiye’de, Latin Amerika’da, Orta Doğu’da ve dünyanın dört bir yanında sermayenin çıkarları uğruna kan döken katilleri uyarıyoruz: İşgalciler her zaman kaybeder.

SOL PARTİ: ''ŞİMDİ TÜM SOKAKLARI 'YANKEE GO HOME' SESLERİ İLE ÇINLATMA ZAMANI''

SOL Parti ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısını lanetlediğini belirterek, ''Venezuela halkının emperyalizme karşı onurlu mücadelesinin parçası olacağız!'' ifadelerini kullandı.

SOL Parti, ABD'nin Venezuela'yan yönelik saldırıların ardından sosyal medya hesabında açıklama yayımladı.

SOL Parti tarafından yayımlanan açıklamanın tamamı şu şekilde:

''YANKEE GO HOME''

Venezuela halkının bağımsızlık ve sosyalizm mücadelesi yalnız değildir!

ABD emperyalizmi “uyuşturucuyla mücadele” ve “demokrasi” yalanlarıyla başlattığı ablukayı askeri bir saldırganlığa dönüştürdü.

Latin Amerika halklarının baş düşmanı ABD emperyalizmi içine girdiği bunalımı aşabilmek için tüm kıta halklarını hedef alan yeni bir saldırı dalgasını başlatıyor.

ABD emperyalizmi Venezuela halkının petrol olmak üzere doğal kaynaklar üzerindeki egemenliğine son vermeyi hedefliyor.

Bu açık bir işgal girişimidir! Bu işgalle bağımsızlık ve sosyalizm doğrultusunda atılmış tüm adımları geri döndürmek ve Latin Amerika’yı yeniden emperyalizmin arka bahçesi haline getirmek amaçlanıyor.

SOL Parti olarak, Venezuela’ya yönelik saldırıyı lanetliyoruz.

Venezuela halkının emperyalizme karşı onurlu mücadelesinin parçası olacağız!

Şimdi her yerde iki…üç… daha fazla çağrısıyla tüm sokakları Yankee Go Home sesleri ile çınlatma zamanı!

TKP: EMPERYALİZMİN DAYATTIĞI GELECEK TASARIMI DEĞİL

TKP'nin açıklaması ise şöyle oldu: "Venezuela halkının yanındayız!

ABD Karayipler'de aylardır tırmandırdığı askeri gerilimi Venezuela’ya açıktan ilan ettiği savaşla yeni bir boyuta taşıdı. Venezuela’ya başlatılan hava saldırısı ABD emperyalizminin kural tanımazlığının ve küstahlığının açık bir göstergesidir. Tehdit ve şantajla sonuç alamayan ABD yönetimi bir kez daha zora başvurmayı tercih etmiştir.

Bu saldırı, bir halkın özgür iradesine ve siyasi tercihlerine saldırıdır. ABD’nin, en başta sosyalist Küba’nın emperyalizme karşı başı dik duruşu ve Latin Amerika halklarının anti-emperyalist duyarlılıkları dolayısıyla bir türlü istediği gibi dizayn edemediği bölgeyi teslim almaya dönük hamlesidir. Bu saldırı, uluslararası hukukun açıkça ihlal edilmesi demektir ve toplumsal ve tarihsel olarak tamamen gayrimeşrudur.

Türkiye Komünist Partisi, ABD’nin sürmekte olan saldırılarının karşısında, Venezuela halkının yanındadır. Egemenlik hakkına şimdiye dek inatla sahip çıkan Venezuela halkının ABD saldırılarını bir kez daha boşa çıkaracak toplumsal kaynaklara sahip olduğuna inanıyoruz. Venezuela halkının yarınını belirleyecek olan emperyalizmin dayattığı gelecek tasarımı değil, bağımsızlık ve sosyalizm mücadelesi olacaktır.

Kahrolsun ABD emperyalizmi!"

EMEP: ABD BARBARLIĞINA KARŞI BİRLEŞMEYE...

Emek Partisi ise "Venezuela uzak değildir; emperyalist paylaşım savaşının zayıf halkasıdır!" diyerek şöyle açıklama yaptı:

"Uzun bir süreden beri Venezuela’yı uyuşturucu trafiğinden sorumlu tutarak Karayipler’e donanmasını yığan, Venezuela’ya ait ticaret gemilerini batıran bu emperyalist ülkenin başlıca amacı, uyuşturucu ticaretini engellemek değil Venezuela’nın petrolünün ve doğal kaynaklarının ele geçirmektir.

Trump’ın Atlantik ve Pasifik Okyanusu arasında uluslararası ticaret yolunu kısaltan Panama kanalı üzerinde ağırlıklı bir nüfuz talep ettiği, Danimarka’nın egemenlik sahasındaki Grönland’ın nadir metallerine çökmek istediği, Kanada’yı tehdit ettiği de biliniyor. Dolayısıyla Amerika kıtası ABD emperyalizminin başlıca hedeflerinden biridir.

Trump’ın geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü güvenlik stratejisinde ABD’nin öncelikli hedefinin kıtadaki hegemonyasını güçlendirmek olduğu açıkça ilan edilmişti. Trump uyuşturucu kartelinin başı olarak ilan ettiği Maduro’nun Çin lideri Xi ile görüşme yaptıktan sonra Venezuela’yı vurması, Maduro’nun evinden alınması şaşırtıcı değildir. Venezuela’ya saldırı zaten Çin’i baş düşman ilan eden ABD’nin bu Asyalı emperyalist gücün kıtadaki nüfuzuna yönelik bir ilk darbedir aynı zamanda. Çünkü Latin Amerika pazarları büyük ölçüde Çin metalarının ve sermayesinin dolaşım alanı haline gelmiştir. Trump’ın Çin’i kuşatma stratejisi kendi ön ve arka bahçelerine müdahaleyi kapsamaktadır.

Henüz Çin ile cephede karşılaşmayı göze alamayan Trump’ın zayıf halkaları çökerterek ilerlemeye çalıştığı görülüyor. Yerküreyi kendi imparatorluk sahası haline getirmeye çalışan ABD emperyalizmi Ortadoğu, Asya ve Afrika’da tetiklediği çatışmalar ile dünyayı yeniden sömürgeleştirmeye çalışıyor ve bedelini dünya işçi sınıfına ve halklara ödetiyor.

Dünya bu saldırgan gücün dizginlenemeyen hırsı nedeniyle neredeyse bir ateş çemberine alındı. Bu bakımdan Venezuela haritada göründüğü kadar uzak bir ülke değildir. ABD emperyalizminin dünya hakimiyetine giden yolda önemli bir uğraktır ve artçı sarsıntıları her yerde hissedilecektir.

Emperyalizm dünya halklarının baş belasıdır. Bugün Venezuela’yı ateşe veren ABD’nin yarın aynı ateşi bir başka ülkede yakmaya cesaret edememesinin tek koşulu bu saldırganın durdurulmasından geçer. Geçmişte Vietnam halkının ve dünya emekçilerinin mücadelesi bu saldırgan gücün geriletilebileceğini göstermiştir. Venezuela’ya yapılan saldırı Türkiye işçi sınıfı ve emekçilerine de yapılmıştır. ABD’ye her türlü lojistik, sözel ve politik destek bu saldırıya destek anlamına gelecektir. Her ülkenin emekçileri, kendi hükümetlerinin bu desteği vermesine engel olmak işçi sınıfının kendi geleceği için önemlidir.

Yurt savunması ile Venezuela’nın savunulması ve ABD emperyalizminin ülkedeki nüfuzunun kırılmasından geçer. Bunun için Türkiye sınırları içindeki ABD üsleri kapatılmalı, NATO’dan çıkılmalı, Türkiye’nin bir atış ve ateş rampası olarak kullanılmasına izin verilmemelidir.

Başta Türkiye işçi sınıfı ve ezilen halkları olmak üzere, tüm dünyada ezilen ve sömürülenleri ABD barbarlığına karşı birleşmeye ve mücadele etmeye çağırıyoruz."