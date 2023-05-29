Soyer: Adil ve özgür bir memleket için yolculuğa devam edeceğiz

Yayınlanma: 29.05.2023 - 09:36

Güncelleme: 29.05.2023 - 09:36

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabında İzmirlilere teşekkür etti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na verilen destek için “minnettar” olduğunu belirten Soyer, “İzmirliler, demokrasi mücadelesinde büyük bir destan yazdı. Kemal Kılıçdaroğlu’na verilen muazzam destek için minnettarım. Daha adil ve özgür bir memleket kurmak için sürdürdüğümüz yolculuğa devam edeceğiz. İzmir’e layık olmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte, hak ettiğimiz o güzel geleceği mutlaka kuracağız” diye konuştu.