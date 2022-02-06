Soyer: Adım adım iktidara yaklaşıyoruz

06 Şubat 2022 Pazar, 13:21

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen birlik ve dayanışma yemeğine katıldı. Fuar İzmir'deki organizasyonda Başkan Tunç Soyer’in yanı sıra CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Doç. Dr. Selin Sayek Böke, Genel Başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Yüksel Taşkın, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, CHP İzmir milletvekilleri, gençlik ve kadın kolları başkanları, parti meclisi üyeleri, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, oda ve derneklerin başkanları ile temsilcileri yer aldı.

Yemekte konuşan Başkan Soyer, “Her gün adım adım iktidara yaklaşıyoruz. Bu kadim topraklarda, bu kadim kültürün evlatları olarak çok daha güzel bir memleketi hep beraber kuracağımızı adım gibi biliyorum. Tek yapmamız gereken sımsıkı kenetlenmek, birbirimize sarılmak ve yılmadan yolumuza devam etmek. Bu cennet vatanda ürettiğimiz refahı adil bir biçimde paylaştıracak iktidarı hep beraber kuracağız” dedi.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ise dayanışmanın umudun kendisi olduğunu söyleyerek “Umudun neferleri sizlersiniz. Bu buluşma karanlığı aydınlığa çevirecek umudun kendisidir. Biz iktidara geldiğimizde, bu iktidarın kurduğu düzeni değiştireceğiz. Biz şahıs devleti yerine kurumlar üzerinde bir anlayışı inşa edeceğiz. Biz rantçı düzen yerine, üreten ve halktan yana düzen kuracağız. Biz ayrımcılık yerine dayanışmayla güçleneceğiz” diye konuştu.

CHP Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da İzmirlilerin yıllardır CHP’yi tercih ettiğini belirterek “Bu kentin insanları yapmış olduğumuz hizmetleri görüyorlar” ifadelerini kullandı. Salıcı, “İktidar olacağız, buna inancımız tam. Ama bir tek arkadaşımızın bile rehavete kapılması bu iktidar hedefini tehlikeye atar” diye konuştu.

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın ise CHP’nin iktidara yürüdüğüne değinerek “Herkes taşın altına elini koymadan, bu mücadeleye katılmadan bu kaostan çıkamayacağız. Ben de bu mücadelenin içinde olmak ve daha güzel bir ülke hayaliyle buradayım” dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel karalama kampanyalarına karşı il ve ilçe örgütleri olarak Başkan Tunç Soyer'in yanında olmaya devam edeceklerini belirterek “Korkuları İzmir halkının, CHP ve Başkan Soyer'e olan desteğinin artarak sürmesinden kaynaklanıyor” dedi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri için teşekkür etti.