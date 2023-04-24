Soyer: Akıl, vicdan ve cesarete ihtiyacımız var

Yayınlanma: 24.04.2023 - 16:29

Güncelleme: 24.04.2023 - 16:29

Global İlişkiler Forumu Derneği ve Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler tarafından Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen İzmir İktisat Kongresi 100. Yıl Toplantıları, Yaşar Üniversitesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantının açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, eski CHP Genel Başkanı ve eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hikmet Çetin, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Cemali Dinçer, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Global İlişkiler Forumu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, akademisyenler, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

SOYER: ÇOK DAHA İYİSİNİ YAŞAMAK VE YAŞATMAK MÜMKÜN

100 yıl önceki koşullara benzer koşulların günümüzde de yaşandığını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 100 yıl önce İzmir İktisat Kongresi'nde geleceğin Türkiyesi’nin tasavvur edildiğini söyledi. Başkan Soyer, “Eser siyaseti deniyor, köprüler, gökdelenler, havaalanları... Aslında siyasetçinin geleceğe bırakacağı en büyük mirasın demokrasi olduğunu düşünüyorum. Bizim bu demokrasi iklimiyle ortak fikirler, akıllar oluşturarak geleceği birlikte tasavvur edebileceğimizi düşündük. O nedenle İktisat Kongresi'nde bize ana sponsorluk yapan Yaşar grubuna ve tüm diğer sponsorlarımıza, katılımcılara teşekkür ediyorum. Çok anlamlı, kıymetli, zihin açıcı, ufuk açıcı toplantılar oldu. Bu ülkede iyimser olmak için çok sebebimiz var ama üç şeye ihtiyacımız var; akıl, vicdan ve cesaret. Eğer bunları diri tutabilirsek bu olağanüstü bereketli topraklarda, kadim kültürlere ev sahipliği yapmış topraklarda çok daha iyisini yaşamak ve yaşatmak mümkün. Çünkü hepimiz daha fazlasını hak ediyoruz” dedi.

DİNÇER: SON DERECE ÖNEMLİ

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Cemali Dinçer, “1922'de İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun sadece 5 ay sonrasında... 29 Ekim 1923'te ilan edilecek olan cumhuriyetimizin öncesinde Türkiye'nin her yerinde gelen bin 135 delege ile toplanması Gazi Mustafa Kemal'in hayalindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği ile ilgili vizyonunu ortaya koyması bakımından son derece önemli” diye konuştu.

OKYAY: TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ

Global İlişkiler Forumu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, “Global İlişkiler Forumu olarak barış, refah ve ilerlemeye giden yolda üyelerimizle birlikte sorgulayıp tartıştığımız bir platformla ülkemizin bu sürecine katkı yapmaya tüm gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Şevket Pamuk ile Prof. Dr. Zafer Toprak'ın katıldığı “1920'lerin Kırılan Dünyasında Ekonomi” ve Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ile Prof. Dr. Osman Cevdet Akçay'ın konuşmacı olduğu “2020'lerdeki Kırılmanın Yeni Ekonomik Yapısı” başlıklı oturumlar yapıldı.