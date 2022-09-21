Soyer, Bergama’dan çağrı yaptı: Sunağımızı geri istiyoruz

21 Eylül 2022 Çarşamba, 10:10

İzmir Büyükşehir Belediyesi 1869-1878 yılları arasında kaçak kazılarla Bergama Antik Kenti'nden yurt dışına kaçırılan Zeus Sunağı’nın anavatanına getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Zeus Sunağı’na atfen 21. Dönem İzmir Milletvekili ve eski Kültür Bakanı Suat Çağlayan’ın İngilizce kaleme aldığı iki şiirden ilhamla besteci ve orkestra şefi Tolga Taviş tarafından bestelenen, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü dramaturgu Gülümden Alev Kahraman tarafından librettosu yazılan Bergama Oratoryosu “Sunağın Gözyaşları” eseri, Bergama'da Asklepion Antik Tiyatrosu’nda dünya prömiyerini yaptı. Bergama'daki tarihi geceyi izleyenler arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Yaşar Okuyan, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Kara& ccedil;anta, Bergama Kaymakamı Avni Oral, Bergama Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert, CHP Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz, yurttaşlar, davetliler ve çok sayıda ilçe sakini yer aldı.

AYAKTA ALKIŞLADILAR

Eser Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası ve Korosu eşliğinde ünlü oyuncu Hakan Gerçek'in anlatımıyla sunuldu. 65 orkestra sanatçısı, 57 koro sanatçısı ve 4 solistin yer aldığı prömiyer, izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşattı. Programın sonunda sanatçılar ayakta alkışlandı.

“HAYKIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sanatçılara teşekkür ederek, “Helal olsun size, harikasınız. Bu bir hak mücadelesi ve bu bir uyanık olma hali. Hikayenin başından beri öncülük eden Bergama’nın önceki dönem belediye başkanı Sefa Taşkın'ı, bu yolculuğu başlattığı için tebrik ediyorum. Sunağımız, anasından ayrılmış bir çocuk ve biz onu geri istiyoruz. Ana kucağına, ana yurduna dönsün istiyoruz. Bu akşam yaptığımız gibi çok sesli olarak haykırmaya devam edeceğiz” dedi.

“BUNU BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”

Çalışmaların başarıya ulaşacağına inandığını ifade eden Başkan Soyer, sözlerine şöyle devam etti: “Göreceksiniz, o sağır kulaklar bunu duyacak. Ve sonunda anasına dönecek. Bunu hep birlikte başaracağız. Hiç kuşkunuz olmasın. Çünkü haklıyız, kazanacağız. Sadece sunağımızı değil, bu güzelim toprakların ürettiği ne kadar zenginlikte payımız, hakkımız varsa, hepsini teker teker geri alacağız.” Başkan Soyer, gecenin mimarı dediği Suat Çağlayan'a da teşekkür etti.

BAŞKAN SOYER’DEN ZEYTİN DALI

Başkan Soyer ayrıca Suat Çağlayan, Tolga Taviş, Gülümden Alev Karaman, koro şefi Çiğdem Aytepe, anlatıcı Hakan Gerçek, solistler Eylem Dorukhan Duru (Soprano), Ferda Yetişer (Mezzo Soprano), Erdem Erdoğan (Tenor) ve Engin Suna’ya (Bas) barış ve ölümsüzlüğün sembolü zeytin fidanı verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi projesi olarak tüm haklarına sahip olduğu eser, çok sesli formu sayesinde dünyanın her yerinde seslendirilebilecek.

PERGAMON (BERGAMA) MÜZESİ'NDE SERGİLENİYOR

2014 yılında Dünya Kültür Mirası listesine giren Bergama Zeus Sunağı ya da Zeus Altarı, Pergamon Krallığı'nı yöneten Attalos Hanedanı tarafından M.Ö. 2. yüzyılda yaptırıldı. Dışında ve iç mekanlarında bulunan mermer kaplama üzerindeki freskler sanat tarihinin en önemli yapıtları arasında sayılıyor. Bu görkemli yapının kalıntıları 1870'li yıllarda Almanya’ya götürüldü. Bugün ise Berlin'de bulunan Pergamon (Bergama) Müzesi'nde sergileniyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 25 Şubat 2021’de Bergama Kültür Merkezi'nde Zeus Sunağı’nın anavatanı Bergama’ya getirilmesi için yol haritasını belirlemek üzere geniş katılımlı bir toplantı yapmıştı.