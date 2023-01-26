Soyer: Botanik EXPO İzmir’in bilinirliğini artıracak

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 15:39

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 15:39

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Malezya’nın Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kamal’ı ve Malezya İzmir Fahri Konsolosu Serdar Şınlak’ı makamında ağırladı. İzmir’e ikinci kez geldiğini ifade eden Büyükelçi Kamal, “Türk kültürünü, insanlarını, yemeklerini çok seviyorum. İzmir çok eski ve tarihi bir kent. Geliş amacım İzmirli ve Malezyalı iş insanlarını bir araya getirip ticaret olanağı sağlamak” diye konuştu.

BOTANİK EXPO 2026 İZMİR’DE

İzmir’de 2026 yılında Botanik EXPO’ya ev sahipliği yapacaklarını dile getiren Başkan Tunç Soyer, “1 Mayıs-31 Ekim 2026 tarihleri arasında ‘Uyum İçinde Yaşamak- Living in Harmony’ ana temasıyla yapılacak Uluslararası Bahçe Bitkileri EXPO’sunu yaklaşık 5 milyon kişinin ziyaret etmesini öngörüyoruz. Tohumdan ağaca sektördeki tüm üreticiler için uluslararası ticaretin kapısını açacak EXPO 2026, İzmir’in dünyadaki bilinirliğini de artıracak” diye konuştu.