Soyer: Çeşme Projesi yanlış dava açtık

06 Mayıs 2022 Cuma, 06:18

Soyer, “Kültür ve Turizm Bakanı, bize sunumlar yaptı. Hiçbirinde elimizin tersiyle itmedik, hepsini dinledik. Tüm safha boyunca kaygılarımızı dile getirdik. Bugün itibarıyla üç temel kaygımıza karşılık olmadığı, bizi tatmin edecek cevaplar verilmediği için dava açtık, iptalini istedik. Bu yanlış bir proje ” dedi. Soyer, iptal davası açmalarının gerekçelerini ise şöyle açıkladı: “Burası, mutlak koruma alanı olarak ilan edilmiş bir alan. Birsenede nitelikli koruma alanı ilan edildi ve inşaat yapılabilecek hale getirildi. Peki bilimi nereye koyacağız? Mutlak koruma alanı ilan ederken var olan bilimsel dayanakları, bir sene içinde ne oldu da ortadan kaldırdınız? Hangi doku, hangi bitki örtüsü ortadan kalktı, ne oldu da orası inşaat yapılabilir hale geldi? Bu, cevabını alamadığımız birsoru. Diğer iki gerekçe de şunlar. Ulaşım. Çeşme Yarımadası’na giden, o da Çeşme Otoyolu’dur. Nüfus yoğunluğunu bu kadar artırmayı öngöreceksiniz, 'hangi yeni güzergâh yapıyorsunuz' diye sordum. ‘Yeni bir güzergâh yok, uçakların slotunu biz veriyoruz. Hafta sonu otoyolun yoğun kullanıldığısaatlere slot vermeyeceğiz’ dediler. Bu bizim için inandırıcı bir çözüm değil.

NÜFUS ARTACAK

Üçüncüsü; Çeşme Yarımadası'nda 11 turizm alanı var. Bunlardan sadece üç tanesi planlanmış durumda. Alaçatı, Şifne... Bu alanlar yüzde 8 ila yüzde 15 arası yapılaşmış. Bu ne demek biliyor musunuz? Çeşme Projesi diye tarif ettiğiniz alan kadar büyük bir alan turizm merkezi olarak planlanmış. Burada bu imar planını yaptığınız, turizm merkezi olarak tanımladığınız bu yerde yeni planlar talebiyle geldiği zaman hak sahibi vermeyecek misiniz hakkını? Vereceksiniz. O zaman ne olacak? Burada nüfus yoğunluğunu artırmış olacaksınız. Kısacası Çeşme Yarımadası bu yükü kaldırmaz.”