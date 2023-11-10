Soyer: Cumhuriyet ve Ata’mıza sahip çıkmaya devam edeceğiz

Yayınlanma: 10.11.2023 - 11:25

Güncelleme: 10.11.2023 - 11:25

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı anısına düzenlenen Yüz Yıllık Miras Bengüboz Fotoğraf Sergisi’nin açılışını yaptı. Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) 30 Kasım’a kadar sanatseverleri ağırlayacak sergi Bilkom öncülüğünde, Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), Mudurnu Kaymakamlığı ve Mudurnu Belediyesi ortaklığında akademisyenlerin destekleriyle hayata geçirildi. Türkiye’nin başka şehirlerinde de açılan sergi yoğun ilgiden dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle İzmirliler ile buluştu. Sergi, 1923-1939 yılları arasında Cumhuriyet’in getirdiği dönüşümü belgeleyen Ahmet İzzet Bengüboz’un 1920’li ve 1930’lu yıllara ilişkin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Kara Fatma gibi Kuva-yı Milliye kahramanları, Cumhuriyet ile gelen sosyal ve kültürel değişimin önemli belgelerini içeriyor. Sergi hafta içi ve cumartesi 09:30 ile 17:30, pazar günleri de 12:00 ile 17:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

“SON DERECE KIYMETLİ BİR HAZİNEMİZ, MİRASIMIZ VAR”

Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Heyecan verici bir buluşma. Bütün emek verenlere teşekkür ediyorum. Cumhuriyet insanlık tarihinin belki de en büyük devrimi. Ve yüz yıldır kesintisiz bir barış yaşamamıza imkân veren büyük bir devrim. İnsanlık tarihinin belki de tek örneği. Son derece kıymetli bir hazinemiz, mirasımız var. Ve bu miras eğer bu coğrafyada yüz yıldır kesintisiz barışı yaşatıyorsa, bu eseri yaşatmamız lazım. Müthiş bir hız çağında yaşıyoruz ve sanki hayat bizle başlayıp bitiyormuş gibi devam ediyor. Oysa arkada olağanüstü bir miras var ve o mirası kaybettiğimiz, unuttuğumuz zaman aydınlık bir gelecek kurmamız mümkün değil” dedi.

“İNKILABI SEVEN YAYAR”

Sergide yer alan fotoğraflardan birinden örnek veren Başkan Tunç Soyer, “Mudurnu’daki takta ‘İnkılabı seven yayar’ diyor. Yaymaya, yaşatmaya, sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çünkü biz inkılabı seviyoruz, Cumhuriyeti seviyoruz, Ata’mızı seviyoruz ve son nefesimize kadar da bu böyle devam edecek. İşte bu hız çağında çok şey kaybolup gidiyor ama bugün burada bulunmamız nedeniyle hepimizi heyecanlandıran bir şey var. Bu miras kaybolmasın diye kaygı taşıyan ve ona bugüne kadar sahip çıkmayı başarmış bir aile ve o ailenin çok kıymetli torunu burada. Öncelikle sizi tebrik ediyorum. İyi ki sahip çıktınız iyi ki korudunuz. Çünkü biz ancak o belgelerle, bilgilerle donanarak sahip çıkma gücünü daha fazla buluyoruz kendimizde. Ata’mızı rahmetle, şükranla anıyorum. Sonsuza kadar, ilelebet Cumhuriyete de onun aziz hatırasına da sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“BU FOTOĞRAFLAR DÜNYA MİRASI OLDU”

Mudurnu ve İzmir’in yüksek Cumhuriyetçi ruhu paylaşan kentler olduğunu belirten sergi küratörlerinden Dr. Ayşe Ege Yıldırım, “Cumhuriyetimizin kuruluşuna ve ilk yıllarına derinden tanıklık eden, bini aşkın cam negatiflerden oluşan Ahmet İzzet Bengüboz’un muhteşem fotoğraf koleksiyonunun araştırılması ve tanıtılması sürecinde yer almaktan büyük onur duyuyorum” dedi.

Sergi fotoğraflarına teknik olarak uygulanan yöntemleri aktaran küratör Prof. Dr. Mehmet Koştumoğlu da, “Sergideki fotoğraflar temizlendikten sonra yapay zeka ile renklendirildi. Bu, Türkiye’de bir ilk. Şu an bir dönüm noktası. Bu fotoğrafların geleceğe taşınması da çok önemli. Aslında bunlar dünya mirası oldu” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR

Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya, “Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında bir proje yapalım, kalıcı olsun, herkese dokunsun ama tarihe, kültüre, mirasa, belki de en çok ihtiyacımız olduğu zamanda o ruha da sahip çıkalım istedik. Ne güzel bir iş oldu. Cumhuriyetin yüzüncü yılına küçük de olsa bir katkımız olduysa ne mutlu. Yaşayalım, yaşatalım” dedi.

Açılışta VEKAM adına ise Arzu Beril Kırcı konuştu ve “Bir Ahmet Benguboz gibi nadide, kişisel bir koleksiyonun başka gün yüzüne çıkmamış kişisel ve özel koleksiyonlara ilham olmasını diliyorum. Güzel İzmir’e de bu sergiye ev sahipliği yaptığı için çok teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Bengüboz’un torunu Mehmet Kadri Bengüboz da, “Bu güzide resimleri sizlerle buluşturan başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e ve belediye personeline teşekkürü borç bilirim. Cumhuriyetle kalın” ifadelerini kullandı.

AHMET İZZET BENGÜBOZ KİMDİR?

Mudurnu'da 1896'da doğan Ahmet İzzet Bengüboz, yedek subay olarak görev aldığı Birinci Dünya Savaşı'nda Filistin cephesinde İngilizlere esir düştü. Esaret altındayken İngilizlerden fotoğrafçılık ve İngilizce öğrenen Bengüboz, esaretin ardından Anadolu'ya döndüğünde Kuvâ-yi Milliye hareketine ve ardından düzenli orduya katıldı. İnönü ve Sakarya cephelerinde görev yapan Bengüboz, savaş sonrası memleketi Mudurnu'ya döndüğünde memleketinin fotoğraflarını çekmeye başladı.