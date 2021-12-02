Soyer: Dövizdeki her 1 kuruşluk yükseliş borcumuzu 5 milyon TL artırıyor

02 Aralık 2021 Perşembe, 10:04

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Menemen ziyareti kapsamında ilçedeki meslek odalarının başkanları ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Menemen Ticaret Odası'nda düzenlenen buluşmaya Başkan Tunç Soyer ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları da katıldı. Önce Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Süsoy, meclis üyeleri ve ilçedeki meslek odaları başkanları ardından muhtarlarla görüşen Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları ve projeleri hakkında bilgi verdi, gelen talepleri not etti.

"ELİMİZ BOL DEĞİL AMA İÇİNİZ RAHAT OLSUN"

Konuşmasında ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların giderek derinleştiğine dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Türkiye bir yangın yeri. Dolar 13 liranın, Euro 15 liranın üzerine çıktı. Yurt dışından metro yapmak için aldığımız ve alacağımız dış finansman kredisi nedeniyle dövizdeki her bir kuruş artış borcumuzu 5 milyon lira artırıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi de Türkiye'nin içine düştüğü bu yangından nasibini alıyor. Eskisi gibi elimiz bol değil ama şundan yana içiniz rahat olsun, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarını, koşullarını Menemen'e hizmet etmek için sonuna kadar zorlayacağım” dedi.

YATIRIMLAR SÜRECEK

Yaşanan ekonomik krize rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarının süreceğini aktaran Soyer, “Ben sizi ailem olarak görüyorum. Sizin derdinizin çözümünün, kendi derdimin çözümü olduğunu düşünüyorum. Yüzünüzü güldürmek için elimden ne geliyorsa sonuna kadar yapacağım” diye konuştu.

Muhtarlardan gelen park taleplerini de değerlendiren Soyer, Alsancak'ta, kent merkezinde ne yapılırsa daha güzelinin Menemen'e kazandırılması için gereken özeni göstereceklerini söyledi. Mahalle muhtarları da Soyer'in tarım ve hayvancılığa yönelik yaptığı çalışmaların önemine değindi, belediyenin ilçedeki hizmetlerine teşekkür etti.