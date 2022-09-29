Soyer, Ege Ordu Komutanı Yeni’yi konuk etti
Ege Ordusu Komutanlığı’na atanan Korgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e iade-i ziyarette bulundu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu Komutanlığı’na atanan Korgenaral Kemal Yeni’yi konuk etti. Konuğunu kapıda karşılayan Başkan Tunç Soyer, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek Yeni’ye görevinde başarılar diledi.
Soyer, Ege Ordusu Komutanlığı’na atanan Korgenaral Yeni’yi İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi grup başkanvekilleri ile birlikte ziyaret ederek tebriklerini iletmişti.
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