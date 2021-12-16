Soyer: Ekonomik krize rağmen devam edeceğiz

16 Aralık 2021 Perşembe, 14:30

İzmir Büyükşehir Belediyesi geçmişi 8 bin 500 yıl öncesine uzanan ve onlarca medeniyete ev sahipliği yapan İzmir’in köklü tarihini gün yüzüne çıkarabilmek için arkeolojik kazı alanlarındaki çalışmalara desteğini sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte çalışmaları devam eden 13 kazının başkanıyla bir araya gelerek 2021 yılı boyunca yürütülen çalışmalar, bulgular ve çalışma rotası hakkında bilgi aldı.

Tarihi Havagazı Fabrikası’ndaki toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, akademisyenler ve kazı başkanları katıldı.

Bugüne kadar antik kentlerdeki kazılara 29 milyon 400 bin liralık maddi katkı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında destek miktarını bir önceki yıla göre yüzde 21 oranında artırarak 6,6 milyon liradan 7 milyon 975 bin liraya çıkarmıştı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Tunç Soyer, İzmir’de 13 Haziran’da başlayacak ve üç gün sürecek Uluslararası İzmir Arkeoloji ve Toplum Buluşması’nı düzenlemeyi hedeflediklerini söyleyerek “Akdeniz çanağındaki kazı yöneticilerini sizinle buluşturmak istiyoruz. Bunun temasını belirlemeliyiz. Belki üst çatı Akdeniz olmalı. Çünkü İzmir’in Akdeniz ile ilgili bir iddiası var. Sadece ticarette değil, tarımda, turizmde ve lojistikte de İzmir’in Akdeniz iddiasını sürdüreceğiz” dedi. Kentte devam eden kazı çalışmalarıyla ilgili bütüncül bir İzmir fotoğrafı ortaya koyma gayreti içinde olduklarını belirten Başkan Soyer, “Sizlerin tek tek yürütmüş olduğunuz çalışmaların bölgelerinizde çok büyük önemi var kuşkusuz. Ancak bunların birbirleriyle olan irtibatını ve İzmi r için anlamını ortaya koymalıyız. Bunu çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

“KOŞULLARIMIZI ZORLAYACAĞIZ”

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krize de değinen Soyer, “Geçen ay meclisten bütçemizi geçirdik. Ülkenin genel durumu nedeniyle önümüzde sıkıntılı bir süreç var. Ancak durum ne kadar zorlayıcı olursa olsun biz İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin koşullarını zorlayarak önümüzdeki yıl da kazılara destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.