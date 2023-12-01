Soyer: Engelsiz bir yaşam için mücadele etmek zorundayız

Yayınlanma: 01.12.2023 - 16:34

Güncelleme: 01.12.2023 - 16:34

Engelsiz yaşamın öncüsü olabilmek için yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Engelsizmir 2023 Kongresi, “Engellilik Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar” temasıyla başladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde düzenlenen kongrenin açılış törenine İzmir Köy Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve eşi Deniz Arda, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, Kongre Başkanı Doç. Dr. Levent Köstem, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Gülgün Tosun, meslek odaları, engelli dernekleri temsilcileri ile akademisyenler katıldı. Kongrenin açılışında engelli dansçılardan oluşan Wheel Chair Dance Project’in sergilediği dans gösterileri büyük beğeni topladı.

“HERKES İÇİN AYRIMSIZ VE EŞİT BİR DÜNYA”

Kongrenin açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Biliyorum ki, bugün burada olan herkesin ortak bir hayali var: Herkes için ayrımsız ve eşit bir dünya. Tüm vatandaşlarımız için engellerin ortadan kalktığı bir İzmir. İşte bugün bu hayalimizi gerçekleştirmek için beraberiz. Engelsiz bir yaşam için tek yüreğiz. Bu yıl Uluslararası Engelsizmir Kongremizi dördüncü kez düzenliyoruz. Bundan önceki her buluşmamızın sonrasında engelleri ortadan kaldıran birbirinden değerli projeleri hayata geçirdik. Engelli vatandaşlarımızın yaşamlarına dokunduk. İlk kongremiz “Engellilerin Kentsel Sorunları ve Çözümleri” başlığını taşıyordu ve ardından Kırmızı Bayrak projemiz başladı. Şehir merkezinden, İzmir’in kılcallarına kadar çok sayıda tesis, kamusal alan ve araçlarımız artık kırmızı bayrağa sahip. Bu mekanlar özel ihtiyaçları olan vatandaşlarımızın tüm gereksinimlerine cevap veriyor. Diğer buluşmalarımızdan ise Engelli Farkındalık Merkezlerimiz, İnciraltı Terapi Bahçesi ve Ebeveyn Bilgi ve Eğitim Merkezimiz doğdu. Bu nedenle, Engelsizmir Kongresi bizim için aynı zamanda bir icraat zemini haline geldi” dedi.

“HEPİMİZ MÜCADELE ETMELİYİZ”

Bu yıl “Engellilik Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar” temasıyla düzenlenen kongrede hep birlikte, hayatın her alanında engelsiz bir yaşam amacıyla yenilikçi fikirler ortaya koyacaklarının altını önemle çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Yaşamın her alanında, sokakta, toplu ulaşımda, iş hayatında. Engelli Sanat Müzesi ile Engelli Ağız Diş Sağlığı Merkezi Türkiye’de bir ilk olacak. Buca’da uzun zamandır kullanılmayan engelli ve rehabilitasyon havuzları da kullanılıyor. Engelli vatandaşlarımız bin bir engeli aşmak zorunda kalıyor. Oysa engelli olmak bir kusur veya bir mahrumiyet sebebi değil. Olmamalı. Kusur ne biliyor musunuz? Engelli vatandaşlarımızın haklarına erişemediği şehirler kurmak. Ben hep şuna inanıyor ve söylüyorum. Engelli birey yoktur. İnsanların önündeki engelleri kaldırmayan sistemler vardır. Biz İzmir’de, büyük bir kararlılıkla engelleri ortadan kaldıran çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu doğrultuda engelli vatandaşlarımızın sağlık, eğitim, ulaşım, istihdam ve demokratik katılım haklarını içeren çok yönlü bir eylem planı uyguluyoruz. Çünkü tek bir engelli vatandaşımızın dahi haklarından mahrum kaldığı bir yaşam hepimiz için eksik demektir. Bir toplumda mağdur ve mazlumlar kendi haklarını savunmak zorunda kalıyorsa orada hiçbirimiz için adalet olamaz. Hak, hukuk yoktur. Bu yüzden engelsiz bir yaşam için hepimiz mücadele etmek zorundayız” şeklinde konuştu.

“HERKES EŞİT, HERKES FARKLI”

Engelli politikalarında uyguladıkları mücadelelerinin omurgasını ortak akıl ve dayanışmanın oluşturduğunu ifade eden Başkan Soyer, “Bir araya gelerek, birlikte düşünerek, kamu vicdanını ayağa kaldırmak zorundayız. Görme engelli İzmirliler için başlattığımız Görünür Kent İzmir projemiz işte bu yüzden. Masalevleri’nin içindeki engelli danışma masalarını bu nedenle kuruyoruz. Otobüslerimizi, İzmir metrosu ve tramvaylarını, tam ve eksiksiz olarak engellilere uygun hale getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Es¸refpas¸a Hastanemiz kanalıyla evinden c¸ıkamayan engelli vatandas¸larımıza evde bakım ve sagˆlık hizmeti veriyoruz. Çok sayıda projemizle engelli vatandaşlarımızın önündeki zorlukları bir bir ortadan kaldırıyor ve aynı zamanda kamu vicdanını büyütüyoruz. Bu yolda yürürken şüphesiz ki en önemli rehberlerimiz Engelsizmir Yürütme Kurulu Üyelerimiz, Düzenleme Komitesi ve Sosyal Komite Üyelerimiz. Her birine yürekten teşekkür ediyorum. 4. Uluslararası Engelsizmir Kongresi’nin Engelsiz İzmir yolculuğumuzun önemli kilometre taşlarından biri olacağına tüm kalbimle inanıyorum. Herkes eşit, herkes farklı” diye konuştu.

“BAŞKANIMIZ TUNÇ SOYER VE NEPTÜN SOYER ÇOK DESTEK VERDİ”

13 sene önce büyük bir yolculuğa İzmir Büyükşehir Belediyesi ile çıktıklarını söyleyen Engelsizmir Kongresi Başkanı Levent Köstem, “13 sene önce bu yolculuğa çıktık ve çok yol kat ettik. Bu dönemde de çok büyük destekler aldık ve büyük desteklerle yapmaya çalıştık. Ülke gündemine taşımak istiyoruz. Engellilerin hayatlarına, kent yaşantısına dokunuyoruz. Biz genellikle her kongre süresinde kente kalıcı projeler yaptık. Kongre yapamadığımız süre içerisinde ise çalıştaylar yaparak eksiklerimizi kurduk. Kentin her tarafında Ebeveyn Bilgi Merkezleri kurarak sistematik düzen kurmak istedik. Engellilik ve kent yaşamında önemli bir proje olan Terapi Bahçesi’nde programlar yapılıyor. Zihinsel engellilerin en büyük sıkıntılarından biri cinsellik eğitimidir. Bunların atölyelerini kurmaya başladık. En önemli projelerden bir tanesi destekli istihdam projesi. Özellikle İzmir bölgesindeki sanayi bölgelerini hedefleyerek alanları oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de Türkiye’ye örnek olmasını diliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde ampute olan kişileri belediye hastanesine getirerek burada değerlendirmelerde bulunacağız. Bu işleri gönül bağı olmadan yapamazsınız. Bizlere Tunç Soyer ve Neptün Soyer çok destek verdiler. Bu büyük işleri yapmamızda emekleri çok büyük” ifadelerini kullandı.

PANEL, ATÖLYE, KONFERANSLAR, ATÖLYELER

Engelli hemşehrilerin yaşamlarını iyileştirmek, topluma katılımlarını artırmak ve engelleri kaldırmak için çeşitli alanlarda çalışan uzmanlar, araştırmacılar ve paydaşlar Gaziemir Fuar İzmir D Holü’nde bir araya geliyor. Onursal başkanlığını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, başkanlığını ise Doç. Dr. Levent Köstem’in yaptığı Engelsizmir 2023 Kongresi’nde destekli istihdam modeli, engelli istihdamında uygulama örnekleri, sürdürülebilir ve yaşanabilir gelecek için sosyal girişim ve işletme modelleri, tele sağlık uygulamaları, disleksi, dil ve konuşma bozuklukları, otizmde yenilikçi yaklaşımlar konuları işlenecek. Deprem ilişkili ampütasyonlarda rehabilitasyon ve protez uygulamalarına yönelik olarak “Ampütasyon Protez Dünü ve Yarını” başlıklı özel oturum da düzenlenecek.Kongrede bilimsel oturumlarla beraber “İzdüşümü: Kukla ve İnsan” fotoğraf sergisi, “Dokunabilir Modern Sanat Seramik Eserler” sergisi, “Yeşilova Höyüğü: İzmir’in 8500 Yıllık Tarihine Dokunmak” sergileri de düzenlenecek. Aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum örgütlerinin sunumları ve gösteriler olacak. Christy Lynch, Prof. Jeremie Gaveau, Dr. Patrick Quercia gibi uluslararası alandan isimlerin de olacağı kongreye katılım ücretsiz.